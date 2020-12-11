مواصفات وقدرات نسخة 2021 الأحدث من أودي A7

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أودي عن طرحها لنسخة جديدة لعام 2021 من طراز A7، ضمن فئات سيدان الفخمة.

وتنافس أودي بسيارتها الجديدة A7 موديلات متميزة من ماركات أخرى تطرح ضمن نفس الفئة، مثل طراز مرسيدس E53.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز بنسخته الأحدث للعام المقبل، شمل الكشف عن قوة محركه والتكلفة الرسمية التي يطرح بها للأسواق وما يتوفر منه للفئات للبيع وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021

تطرح أودي فئة هجينة plug-in ، ضمن الفئات المتوفرة من طراز A7، كأحد أبرز التحديثات التي أجرتها الماركة على نسخة 2021 من الطراز، وستعمل هذه النسخة الهجينة، بمحرك توربيني بقوة 362 حصانا، وتمد محركه الكهربائية بالطاقة، بطاريات بمعدل 14.4 كيلواط في الساعة.





الأسعار

ستتوفر أودي A7، للبيع بـ5 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية تتوفر باسم، PREMIUM وتطرح بسعر 70.195 ألف دولار، ومن بعدها فئة Premium Plus بسعر 75,345 ألف دولار.

من بعدها تتوفر فئة Premium Plus PHEV، بسعر 75,895 ألف دولار، ثم فئة PRESTIGE التي تطرح بسعر 79,345 ألف دولار، وأعلى فئة ستتوفر من الطراز هي فئة PRESTIGE PHEV بسعر 81,245 ألف دولار.

المحرك

الفئات التقليدية من طراز أودي A7 ستعمل بمحرك V6 توربيني ينتج قوة 335 حصانا مع عزم دوران، في حين أن الفئات الهجينة من الطراز ستعمل بمحرك بمحرك توربيني ينتج قوة 362 حصانا، وتمد محركه الكهربائي بالطاقة، بطاريات بمعدل 14.4 كيلواط في الساعة.





التقنيات

ومن ضمن الكماليات التي يطرح بها طراز أودي A7 بنسخته لعام 2021، منظومته التقنية المتميزة، التي تشمل شاشة مزدوجة بمنطقة التحكم الوسطى، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

ويتوفر بالطراز نظام صوتي من ماركة Bang & Olufsen، مع توفر خاصية الإنترنت اللاسلكي، و خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لأبرز مواصفات نسخة 2021 الجديدة من طراز أودي A7، بالكشف عن أبرز أنظمة الأمن المساعدة للسائق، ومنها نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام للمكابح ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، بالإضافة لكاميرات خلفية لرصد الحركة ونظام للحفاظ على المسار.