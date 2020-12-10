عقوبات أمريكية وشيكة تهبط بالليرة التركية للهاوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار في المعاملات المتأخرة الخميس، بعد توارد أنباء عن فرض عقوبات أمريكية على تركيا.

وقالت مصادر إن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وحسب رويترز، انخفضت الليرة إلى 7.9290 أمام العملة الأمريكية، فيما سجلت 7.9175 في الساعة 18:22 بتوقيت جرينتش، منخفضة 1.25% عن إغلاق أمس الأربعاء.

وقالت أربعة مصادر، منها مسؤولان أمريكيان مطلعان، الخميس، إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة "إس-400" الدفاعية الجوية الروسية العام الماضي.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن الخطوة المتوقعة منذ فترة، والمرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقد بشدة علاقاتها مع الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن، قد تعلن في أي يوم.



الأخطاء السياسية السبب

ويقول بنك "جي بي مورجان" الأمريكي إن الأخطاء السياسية التي تقترفها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تساهم في تسريع وتيرة الانهيار الاقتصادي الذي يجتاح البلاد منذ أكثر من عامين.

وأضاف البنك أن السلطات التركية ليس لديها مجال لارتكاب أخطاء سياسية بعد ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأعلن معهد الإحصاء التركي، إن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تسارع إلى 14% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من 11.9% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان المعدل هو الأعلى في 15 شهرا، وجاء بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 15% من 10.25% في أوائل الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أن يبلغ معدل التضخم 12.6%، بحسب استطلاع أجرته وسائل إعلام تركية.

أدنى مستوى لليرة

وانخفضت العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.58 للدولار في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين إلى نحو 7.8 لكل دولار.

وقال بنك جي بي مورجان إنّ الاستقرار الأخير في الليرة، والظروف المالية الأكثر صرامة للمستهلكين والشركات تعني أن الزيادات المستقبلية في معدل التضخم قد تكون محدودة.

وعدل البنك توقعاته للتضخم لعام 2020 إلى 14.1% من 12.8%.

وتأتي العقوبات الأمريكية على تركيا في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تبعات تراجع قيمة الليرة بنحو 25% خلال العام الجاري فقط، وتأثير الموجة الثانية من كوفيد -19.

وتحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث الإصابات اليومية بالفيروسات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، التي تضم عددا أكبر من السكان.

عقوبات أوروبية في الطريق

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الجمعة أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لفرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار "أفعالها الأحادية وخطابها المعادي"، مشيرا إلى أن أنقرة لم تخفض التصعيد في أزمتها مع اليونان استجابة للتواصل الدبلوماسي.

وهدد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول بفرض عقوبات في حال لم توقف تركيا أعمالها التي يدينها الاتحاد.

ويناقش قادة دول الاتحاد الأوروبي، إمكانية فرض عقوبات على تركيا، خلال قمتهم التي بدأت الخميس، في بروكسل، وتستمر يومين.

وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أروسولا فون دير لايين خلال قمة أوروبية في أكتوبر/تشرين الأول من أنه "إذا واصلت أنقرة أفعالها غير القانونية، فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا".

وتم تكليف المفوضية بتطوير عقوبات اقتصادية باتت جاهزة "للاستخدام فوراً"، وفق فون دير لايين.