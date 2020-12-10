أحدث نسخ طراز بي إم دبليو X7.. مواصفات مميزة وقدرات استثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة بي إم دبليو عن مواصفات وإمكانيات نسخة عام 2021 الأحدث من طرازها المتميز X7، الذي تنافس به موديلات مثل مرسيدس GLS-CLASS.

أعلنت ماركة بي إم دبليو عن مواصفات وإمكانيات نسخة عام 2021 الأحدث من طرازها المتميز X7، الذي تنافس به الماركة البافارية سيارات من نفس الفئة من ماركات أخرى مثل طراز مرسيدس GLS-CLASS.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات النسخة الأحدث من طراز X7، كشف من خلاله عن قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات للبيع بالأسواق، وتكلفته الرسمية.

الجديد بنسخة 2021

كشف الموقع في البداية عن أبرز ما أجرته بي إم دبليو من تحديثات على نسخة 2021 من طراز X7، وأفاد بأن النسخة الجديدة تشهد تخلي الماركة البافارية عن محركها القديم V8 المنتج لقوة 456 حصان، لفئته xDrive50i، وبدلا منه، أضافت الماركة محرك بقوة 612 حصان، لفئة الطراز Alpina XB7.





الأسعار

سيتوفر من طراز بي إم دبليو X7 ثلاث فئات بنسخته لعام 2021، الفئة الافتتاحية ستطرح باسم xDrive50i، بتكلفة 75,895 ألف دولار، والفئة التي تليها هي فئة M5Oi بتكلفة 100,795 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Alpina XB7، التي تطرح بتكلفة 142,295 ألف دولار.





المحرك

الفئة الافتتاحية من طراز X7 تتوفر بمحرك توربيني ينتج قوة 335 حصان، والفئة الأعلى منها M50i تتوفر بمحرك توربيني مزدوج بسعة 4.4 لتر ينتج قوة 523 حصان، وأعلى فئة من الطراز Alpina XB7 تتوفر بمحرك v8 ينتج قوة 612 حصان.

التقنيات

ضمت كماليات طراز بي إم دبليو x7 لعام 2021، كشف موقع "كار أند درايفر"، عن القدرات التقنية به، وتشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 12.3 بوصة، تعمل أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية انترنت لاسلكي، ونظام صوتي مكون من 10 سماعات مكبرة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لقدرات ومواصفات الطراز، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وأبرزها نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام للمكابح ذاتية التفعيل، ونظام كاميرات خلفية لرصد الحركة، ونظام للحفاظ على المسار.