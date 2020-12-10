لكزس NX لعام 2021.. قدرات خاصة لمواجهة فولفو XC40 و بي إم دبليو X1

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سعيا منها لمنافسة سيارات مثل طراز فولفو XC40 و بي إم دبليو X1، أعلنت ماركة لكزس عن طرحها لنسخة جديدة مخصصة لعام 2021، من طراز NX

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة محركه والفئات التي يتوفر منها للبيع وتكلفته الرسمية.







الأسعار

كشف الموقع في البداية عن الفئات التي ستطرح من طراز NX بنسخته لعام 2021، وعددها 5 فئات، الفئة الافتتاحية ستتوفر باسم NX300 بتكلفة 38,535 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم NX300 F SPORT ستتوفر بتكلفة 38,535 ألف دولار.

الفئة التي تليها ستتوفر باسم NX300H وتطرح بتكلفة 41,085 ألف دولار، ثم فئة NX300 Luxury بتكلفة 44,985 ألف دولار، وأعلى فئة ستتوفر من الطراز هي فئة NX300h Luxury، بتكلفة 47,535 ألف دولار.





المحرك

فيما يخص المحرك، ذكر موقع "كار أند درايفر"، أن الطراز بنسخته لعام 2021 سيطرح بمحرك ذو أربعة أسطوانات ينتج قوة 235 حصان بسعة 2.0 لتر، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي.

التقنيات

ضمن كماليات الطراز، كشف الموقع عن طرح لكزس لنسخة 2021 من طراز NX بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يتراوح بين 8.0 و 10.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر بها برنامج أمازون أليكسا لتوجيه الأوامر الصوتية، مع توفر خاصية إنترنت لاسلكي.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له والتي توفر للسائق قيادة أكثر أمن، وأبرزها نظام المكابح ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار ونظام للتحذير في حالة الخروج عن المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.