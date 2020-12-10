أودي A8 الجديدة تتحدى مرسيدس S63.. منافسة شرسة لمحبي الفخامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات سيدان الفخمة، أعلنت ماركة أودي الألمانية عن طرحها لنسخة جديدة مخصصة لعام 2021 من طراز A8.

والنسخة الجديدة للعام المقبل، تنافس بها أودي ماركات هي الأبرز ضمن هذه الفئة من ماركات أخرى مثل طراز مرسيدس S63.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات طراز أودي، A8 شمل الكشف عن قوة محركه وما يتوفر منه من فئات وتكلفته الرسمية.

الجديد بنسخة 2021

كان أبرز ما أجرته أودي من تحديثات لنسخة 2021 من طراز A8، الكماليات الداخلية للصالون، بإضافة الماركة لنظام تدفئة متطور للمقاعد الداخلية بالطراز، مع توفير أنظمة تقنية جديدة تشمل خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، وكاميرات لمراقبة محيط السيارة تعمل بزاوية 360 درجة.





الأسعار

سيتوفر من طراز أودي A8 ثلاث فئات للبيع بنسخته لعام 2021، الفئة الافتتاحية من الطراز تطرح باسم 55 TFSI وتتوفر بتكلفة 87,495 ألف دولار، الفئة التي تليها في القدرات والكماليات تتوفر باسم 60 TFSI e وتطرح بتكلفة 96,895 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة 60 TFSI التي تتوفر بتكلفة 99,895 ألف دولار.





المحرك

الفئات الافتتاحية من طراز أودي A8 ستعمل بمحرك V6 ينتج قوة 335 حصانا، وأعلى فئة من الطراز ستتوفر بمحرك V8 ينتج قوة 453 حصانا.

وتعمل كافة الفئات بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، مع توفر نظام دفع خلفي يعزز من أداء السيارة بمختلف فئاتها.

التقنيات

ضمن كماليات الطراز، وفرت أودي منظومة تقنية لـ A8، تشمل شاشتان بمنطقة التحكم الوسطى، الشاشة العليا بقياس 10.3 بوصة، والشاشة السفلى بقياس 8.6 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام أمازون أليكسا للأوامر الصوتية، ونظام للإنترنت اللاسلكي، مع توفر نظام معلوماتي من تطوير ماركة أودي باسم Audi Connect Plus.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق به، وتشمل، نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للقيادة شبه الذاتية، يدعمه نظام لضبط السرعة.