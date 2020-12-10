ملخص مواصفات بيجو 5008 موديل 2021 عند الوكيل المجدوعي “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت بيجو 5008 موديل 2021 عند الوكيل شركة المجدوعي للسيارات، وهي سيارة كروس اوفر جديدة كلياً بتصميم مُبتكر، واليوم سنتعرف على مواصفاتها بشكل أكثر تفصيلاً في النقاط التالية:

5 مقاعد + 2 من المقاعد الخلفية المنفصلة

القيادة السلسة والرؤية البعيدة مع بيجو i-Cockpit

شاشة عدادات رقمية بالكامل قابلة للتغيير مقاس 12.3 بوصة

شاشة أمامية مقاس 8 بوصة تعمل باللمس مع تقنية البلوتوث وآبل كاربلاي

زر تشغيل المحرك مع دخول ذكي للأربعة أبواب

حساسات خلفية مع كاميرا خلفية عريضة 180 درجة

شاحن لاسلكي

6 وسائد هوائية محيطية

وتستمد السيارة قوتها من محرك 1.6 لتر توربو بأربعة أسطوانات بقوة 165 حصان عند 6,000 دورة في الدقيقة بنظام دفع أمامي، في حين يبلغ معدل استهلاك الوقود 15.1 كم/لتر.