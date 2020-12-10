توضيح حقيقة إصدار لوحات جديدة للسيارات في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – نفت هيئة مكافحة الإشاعات عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء اليوم الأربعاء، ما تم تداوله عبر منصات السوشيال ميديا بشأن إصدار لوحات جديدة للسيارات في المملكة.

وكتبت الهيئة عبر حساب “تويتر”: “غير صحيح ما يتداول مجدداً عن إصدار اللوحات الجديدة للسيارات السعودية، والصورة المفبركة المتداولة منذ عام 2014 سبق أن نفاها المرور السعودي رسمياً عدة مرات”.