المرور يوضح الأنظمة المرورية الخاصة بنقل الحمولات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن الأنظمة المرورية الخاصة بالنقل التي يجب مراعاتها من قِبَل قائدي السيارات عند نقل أي حمولة. وشملت هذه الأنظمة: عدم حجب الحمولة لرؤية قائد السيارة للطريق. ألا تسبّب ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة ألا ينتج من الحمولة أي ضرر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات العامة. ألا تعرّض اتزان السيارة للخطر عند قيادتها. عدم حجبها لإشارات الاتجاه أو أنوار السيارة أو عاكساتها وأرقام لوحاتها.

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