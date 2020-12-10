رحلة بي إم دبليو مع السيارات الرياضية.. ألبوم صور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر تاريخها الحافل، قدمت بي إم دبليو مجموعة متميزة من السيارات الرياضية، بقدرات منحتها مكانة متميزة في تاريخ صناعة السيارات الرياضية.

وجمع موقع "هوت كارز" في قائمة مميزة، أبرز السيارات الرياضية التي طرحتها ماركة بي إم دبليو عبر تاريخها، مع أبرز السمات التي تميزت بها هذه السيارات.

بدأ الموقع القائمة، بطراز بي إم دبليو M1، وكان من أوائل السيارات التي طرحتها بي إم دبليو بمحرك Mid- Engined، وكان المحرك بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 400 حصان.



من بعده ضمن القائمة، جاء طراز بي إم دبليو، 507، ضمن أبرز السيارات الرياضية التي طرحتها الماركة البافارية عبر تاريخها، وتوفر ها الطراز بعدد محدود من النسخ، حيث طرح من 252 سيارة فقط.

وضمن القائمة، جاء أيضا طراز I8 ROADSTER الرياضي، الذي طرح بمحرك هجين بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة إجمالية 369 حصانا، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.1 ثانية، وكانت تصل سرعته القصوى لـ 155 ميلا في الساعة.

من بعده، ضمت القائمة طراز بي إم دبليو 3.0 CSL، وطرح هذا الطراز في الفترة ما بين عام 1973، وعام 1979، وكان يعمل بمحرك بسعة 3.2 لتر ينتج قوة 203 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 137 ميلا في الساعة.

وضمت القائمة بعد ذلك، طراز بي إم دبليو Z1، الذي طرح عام 1989، وتوفر هذا الطراز بمحرك ينتج قوة 170 حصان، وتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 8 ثواني.

ومن سيارات الفئة الثالثة، ضمت القائمة طراز بي إم دبليو M3 CSL، الذي طرح بمحرك سداسي بسعة 3.2 لتر، ينتج قوة 360 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ 155 ميلا في الساعة.

في ختام القائمة، جاء طراز بي إم دبليو M6 Coupe الذي طرح بقدرات رياضية فائقة، وكان يعمل بمحرك بسعة 4.4 لتر ينتج قوة 552 حصانا، و تتخطى سرعته القصوى الـ 200 ميل في الساعة.