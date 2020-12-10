موجز الخليج 365 للسيارات.. أودي تكشف جديدها وكيا "ستينجر" الأسرع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أودي تطلق نسخة Sportback من Q5

أعلنت شركة أودي عن إطلاق نسخة Sportback من سيارتها Q5، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.



تحظى كوريا الجنوبية بنصيب من تركة صناعة السيارات الرياضية، على عكس المعتقد السائد، بأن شركاتها متخصصة بالسيارات الاقتصادية والتجارية. وضمن هذا التقرير، قدم موقع "هوت كارز" قائمة مميزة، تضم نماذج لأسرع السيارات التي طرحتها ماركات صناعة سيارات كورية عبر تاريخها.

كشفت شركة لكزس مواصفات النسخة الأحدث من طراز RC F، والمقرر طرحها في 2021 ضمن فئات كوبيه الفارهة عالية الأداء. وتأمل الشركة اليابانية من خلال هذا الطراز منافسة أودي RS5 ومرسيدس C63 coupe.

وعرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة المحرك والفئات التي تتوفر منه للبيع وتكلفته الرسمية.

تسببت مجموعة من الثعابين الناعمة والسحالي في توقف بناء أول مصنع أوروبي لشركة "تسلا" الأمريكية للسيارات الكهربائية في ألمانيا.

وأوقفت المحكمة الإدارية في فرانكفورت عمليات إزالة الأشجار من موقع البناء، بسبب التهديد الذي تتعرض له الثعابين والسحالي التي تعيش في المنطقة مما يهدد بانهيار البيئة الخاصة بهم.