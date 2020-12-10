بالصور.. أفضل 5 سيارات طرحتها مرسيدس من طراز SL

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد طراز "SL" من أبرز السيارات التي صنعت التاريخ للشركة الألمانية مرسيدس، الذي عرف عند الطرح بأبوابه التي تفتح مثل الأجنحة.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع "هوت كارز" قائمة أفضل موديلات طرحتها مرسيدس من هذا الطراز المتميز عبر تاريخه، موضحا أبرز مواصفاتها.

وجاء في المقدمة الطراز الذي طرح عام 1997 باسم فئة SL 73 AMG، واستمر تواجده حتى 2001، وتميز بمحرك V12 بسعة 7.3 لتر، بمعدل دوران 553 لفة/قدم.



ثم جاء طراز عام 1954، واستمر بالأسواق حتى عام 1963، وحمل اسم 300 SL Coupe، وكان بمحرك M198 سعة 3.0 لتر، 6 أسطوانات، ويعمل بناقل سرعة يدوي مزود بـ4 سرعات.

وضمن القائمة، النسخة الكلاسيكية 280 SL، التي ظهرت في 1963 واستمرت حتى 1971.

وجاءت ضمن تقرير "هوت كارز"، النسخة التي طرحت من الطراز عام 2012 باسم SL 65 AMG، واستمرت في الأسواق حتى 2019، وعملت بمحرك V12، بسعة 6.0 لتر بمعدل دوران 738 لفة/قدم.

وفي الختام جاء طراز مرسيدس SL الذي ظهر للمرة الأولى عام 2008 باسم SL65 AMG Black Series، واستمر تواجده بالأسواق حتى 2011، وصنعت مرسيدس من هذا الطراز 375 سيارة فقط.



