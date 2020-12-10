موجز الخليج 365 للسيارات.. كهربائية مصرية وأوبر تبيع ذاتية القيادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. تستعد مصر لإنتاج أول سيارة كهربائية محليا في إنطلاقة جديدة لتوطين هذه الصناعة تمهيدا لتصديرها إلى أفريقيا والدول المجاورة. كشفت شركة أودي الألمانية عن تفاصيل نسخة عام 2021 من طراز e-tron GT التي تنافس من خلالها عملاق صناعة السيارات الكهربائية تسلا. كشفت شركة لكزس النقاب عن النسخة الأحدث من طراز UX، المقرر طرحها خلال 2021 بإمكانيات رفاهية جديدة. وافقت شركة أوبر لخدمات النقل الذكي على بيع قطاع تطوير تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة "أوبر أدفانسد تكنولوجيز جروب" إلى شركة صناعة السيارات ذاتية القيادة أورورا. خلال عام 2021 المقبل، يحتفل عالم صناعة السيارات بمرور 60 عاما على الظهور الأول للسيارات العاملة بمحرك متوسط mid-engined.



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