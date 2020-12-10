فرنسا تعاقب جوجل وأمازون بغرامة مالية ضخمة.. صفعة الكوكيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت فرنسا غرامات على مجموعتي جوجل وأمازون تبلغ 135 مليون يورو بسبب عدم امتثالهما للتشريع الخاص بملفات تعريف الارتباط (كوكيز).

وقالت الهيئة الفرنسية الرقابية المعنية بخصوصية البيانات في بيان اليوم الخميس،إنها فرضت غرامة 100 مليون يورو (121 مليون دولار) على شركة جوجل التابعة لألفابت لانتهاكها قواعد البلاد الخاصة بملفات تعريف الارتباط التي تستخدم للأغراض الدعائية، وهي أعلى غرامة تفرضها الهيئة على الإطلاق.

وأوضحت الهيئة في بيانها إنها غرمت أيضا عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي أمازون 35 مليون يورو لانتهاك نفس القواعد.

وأشارت في البيان إلى أنها وجدت أن المواقع الإلكترونية الفرنسية بجوجل وأمازون لم تطلب موافقة زوارها أولا قبل حفظ ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالإعلانات على أجهزة الكمبيوتر.

وأضافت أن جوجل وأمازون لم تقدما أيضا معلومات واضحة لمستخدمي الإنترنت عن الكيفية التي تنويان بها استخدام هذه الملفات ولا كيف يمكن لمرتادي المواقع الإلكترونية الفرنسية رفض استخدامها.

وكانت الغرامة القياسية السابقة للجنة قد استهدفت أيضا عملاق التكنولوجيا الأمريكي جوجل لانتهاكه قواعد خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي وبلغت 50 مليون يورو.

وتأخذ اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات على موقعي جوجل (فرنسا) وأمازون (فرنسا) خصوصا ممارسة إيداع أدوات تتبع إعلانية على كمبيوتر مستخدم الإنترنت "من دون الحصول على موافقته المسبقة" .

من جهة أخرى، لم تكن اشرطة المعلومات التي تم عرضها أثناء الاطلاع على هذه المواقع من قبل اللجنة على "معلومات واضحة بدرجة كافية ليعرف مستخدم الإنترنت الغرض من استخدام ملفات تعريف الارتباط هذه وكيف يمكنه رفضها " بحسب اللجنة.

وأمرت اللجنة بتعديل لافتة المعلومات الخاصة هذه خلال ثلاثة أشهر مع غرامة قدرها 100 ألف يورو عن كل يوم تأخير بعد انتهاء هذه الفترة.