انطلاق هيونداي سنتافي 2021 فيس ليفت في المملكة العربية السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت هيونداي سنتافي 2021 فيس ليفت رسمياً في السوق السعودي بتصميم خارجي محدث، ونبدأ بالمقدمة مع شبك أمامي واسع جديد مع مصابيح نهارية LED منقسمة على شكل T ومصابيح أمامية مدمجة في الشبك.

كما حصلت سنتافي 2021 على جنوط 20 إنش جديدة بعدد من التصاميم المختلفة، ومصابيح خلفية محدثة بشريط ضوئي خفيف، كما تعتمد السيارة على الجيل الثالث من منصات هيونداي بتحسينات في الأداء والتحكم وصرفية الوقود والسلامة، مع إضافة أنظمة جديدة أكثر تطوراً لامتصاص الصوت والاهتزازات، وازدياد طول وعرض السيارة لتوفير مساحة أوسع في الداخلية.

كما تم تحديث الداخلية ووضع شاشة لمسية جديدة 10.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات رقمية بالكامل 12.3 إنش، ويمكن الاختيار بين عدة وضعيات قيادة مثل الوحل أو سبورت أو الراحة او “سمارت” أو الوضعية البيئية “ايكو”.

وستتوفر سنتافي الجديدة بمحرك 2.5 لتر بنزين بقوة 180 حصان وآخر 3.5 لتر بنزين بقوة 272 حصان ومحرك ديزل 2.2 لتر بقوة 202 حصان.

وستنطلق سنتافي 2021 بعدد واسع من أحدث أنظمة السلامة التي تشمل مراقبة النقطة العمياء ونظام تتبع مسارات الطريق وتجنب الاصطدامات الأمامية والخلفية، مع تحديث نظام الكروز كونترول الذكي وتقديم مساعد الركن الذكي والتحكم في السيارة عن بعد للدخول في أماكن الركن الضيقة.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin