تعرف على الشروط العامة للتأجير لدى يلو

الخليج ٣٦٥ نت – عند تأجير سيارة من يلو فإن هنالك شروطاً عامة يتوجب معرفتها لكي تحفظ حقوقك من جهة وتحتفظ الشركة المؤجرة بحقوقها من جهة أخرى، لذا نتعرف فيما يلي على الشروط العامة للتأجير لدى الشركة.

1- يتعهد المستأجر بأنه إذا أدلى بمعلومات غير صحيحة وقت الاستئجار، يكون للمؤجر الحق بإعتبار السيارة مسروقة وتبليغ الجهات الأمنية.

2- الحد الأدنى للإيجار هو يوم واحد (24 ساعة) ولكل ساعة تأخير 1/5 الأجر اليومي وما زاد عن خمسة ساعات يعتبر يوم كامل.

3- مدة العقد قابلة للتجديد بموافقة المؤخر والمستأجر على أن يحدد في العقد الإجراءات اللازمة لذلك.

4- في حال عدم طلب تمديد العقد من قبل المستأجر، أو عدم موافقة المؤجر على التمديد فإن المستأجر يتحمل كافة التكاليف الإضافية عن المدة الزائدة وحتى إعادة السيارة إلى المؤجر أو استرجاعها من قبله وبما يعادل 50% (خمسين بالمائة) إضافية من قيمة الإيجار اليومي إذا تجاوز التأخير 48 ساعة، إضافة لتكاليف التأجير المتفق عليها بالعقد بما في ذلك تغطية تكاليف الحوادث والمخالفات المرورية وأي تلفيات.

5- لا يجوز إجراء أي تعديل من قبل المستأجر أو المؤجر على العقد بعد توقيعه إلا بموافقة واعتماد كلا الطرفين.

6- في حالة تأخر تسليم السيارة لمدة تزيد عن (24 ساعة) عن الموعد المحدد فإنه يحق للشركة إخطار الجهات المعنية لإتخاذ اللازم كما يحق للشركة إخطار الجهات المعنية لإتخاذ اللازم كما يحق للشركة في حالة مخالفة شروط العقد سحب السيارة من خلال الجهات المختصة.

يذكر أنه في حالة وجود شكوى من العميل يرجى الاتصال على هاتف الإدارة العامة للطرق والنقل.

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