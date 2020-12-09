تعرف على أهم مواصفات كيا كادينزا موديل 2021 بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – كيا كادينزا 2021 هي واحدة من أفضل سيارات السيدان في الأسواق اليوم، حيث تتمتع بتقنيات ذكية وأداء مثير وجاذبية لا يُمكن إنكارها، حيث تتميز بتصميم رياضي أنيق، واليوم سنُلقي نظرة على أهم مواصفاتها بالمملكة عند الوكيل شركة كيا الجبر.

تصميم كيا كادينزا 2021

تتميز السيارة بتصميم خارجي مثير للاهتمام في كل جوانبه، بداية من الشبكة الأمامية الجديدة المقعرة المستوحاة من السيارات الرياضات الكلاسيكية، وصولاً إلى الخط المنحوت الذي يتدفق من المصابيح الأمامية إلى المصابيح الخلفية، مع قاعدة عجلات أطول، والزجاج الخلفي الذي يمتد لما بعد الباب، حيث تتميز بمصابيح أمامية إل إي دي، وتم دمج أضواء الانعطاف بشكل أنيق في كلا جانبي الصدام الأسفل بما يضمن أن نيتك في الانعطاف بالسيارة ستكون واضحة للآخرين على الطريق.

وفي الخلف، يُمكنك رؤية مصابيح إل إي دي الخلفية المميزة والمزودة برسومات متقطعة تضيء بتوهج ساطع ، لتترك انطباعًا لا ينسى خلفها، وزر فتح باب الأمتعة المدمج بالشعار، بالإضافة إلى غطاء باب الأمتعة الخلفي بلمسات الكروم يعكس الثبات والرقي، في حين ينساب الملمح الخلفي برشاقة إلى الجناح المتقن، ليقدم الانطباع الرياضي المحبب لدينا.

داخلية كيا كادينزا 2021

تمتاز السيارة بتصميم داخلي راقي وخامات عالية الجودة، حيث تأتي بحيز أكبر لرأس الركاب في المقعدين الأماميين ولأقدام الجالسين في المقاعد الخلفية، والجودة العالية لزخارف المقصورة وخيارات التنجيد مثل جلد نابا مع البطانة اللينة، وتحصل السيارة على مقعد سائق قابل للتعديل كهربائياً في 14 وضعية، مع إمكانية تطويل وسادة المقعد كهربائياً لتوفير راحة أكبر للسائق، ويُمكن أيضاً تهوية وسائد المقعد الأمامي وظهر المقعد يوفر تدفقًا للهواء.

وتُقدم للركاب في المقاعد الخلفية، مقاعد مريحة وثابتة مع الكثير من الفسحة للأرجل، كما توفر مظلات النوافذ على الأبواب الخصوصية والحماية من أشعة الشمس، بينما يتضمن مسند الذراع الأوسط حاملات للأكواب ومنفذ للطاقة وأزرار للتحكم في الجهاز الموسيقي بما يسمح للركاب بإمكانية ضبط إعدادات الصوت للمنطقة الخلفية من المقصورة، وفي الأعلى توجد فتحة السقف البانورامية.

وبالنسبة للتقنيات، فتأتي السيارة بمجموعة العدادات الرئيسية مع شاشة ملونة 4.2 بوصة، وشاشة عرض 8 بوصة مع مجموعة من ميزات الاتصال بما في ذلك آبل كاربلاي وأندرويد أوتو ونظام الملاحة بشاشة قياس 12.3 بوصة، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي، بالإضافة إلى التحكم الآلي بالكامل في درجة الحرارة لمنطقتين، ويتميز النظام الموسيقي الفاخر هارمان / كاردون المتوافر باشتماله على مضخم خارجي للصوت والذي يشغل 12 سماعة بما في ذلك سماعة صبووفر صغيرة قياس 8 بوصات، بالإضافة إلى شاحن الهاتف الذكي لاسلكيًا.

محرك كيا كادينزا 2021

تستمد كيا كادينزا قوتها من نسختين من محرك V6 المحدث للشركة سعة 3.3 لتر، حيث يكون الأول بقوة 270 حصان وعزم دوران 318 نيوتن.متر، في حين أن النسخة الثانية بقوة 284 حصان وعزم 336 نيوتن.متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع أمامي.

امان كيا كادينزا 2021

تتميز السيارة بمجموعة كبيرة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة التي تعمل على الحفاظ على سلامتك وسلامة ركاب السيارة وتقديم تجربة قيادة مريحة، وهي كالتالي:

المساعد الذكي للكشف عن النقاط العمياء

مساعد الضوء العالي

نظام المساعدة على تفادي الاصطدام الخلفي

مساعد تجنب الاصطدام الأمامي

مساعد الحفاظ على المسار

مساعدة الخروج الآمن

شاشة الرؤية الشامل

9 وسائد هوائية

أسعار كيا كادينزا 2021

في الختام، تتوفر كيا كادينزا 2021 عند وكيلها بالمملكة العربية السعودية، كيا الجبر كما ذكرنا آنفاً، بالإصدارات التالية: