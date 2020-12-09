“المرور” نصيحة مهمة لقائدي السيارات لتجنب الاصطدام المفاجئ على الطرق

الخليج ٣٦٥ نت – نوهّت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى نصيحة مهمة لقائدي السيارات لتفادي الاصطدام المفاجئ على الطرق أثناء القيادة. وشددت إدارة المرور على9 ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، وكتبت عبر حساب تويتر: “لقيادة آمنة؛ اترك مسافة كافية بينك وبين المركبة التي أمامك حتى لا تضطر للاستخدام المفاجئ للمكابح”، وأضافت: “لتجنب الاصطدام المفاجئ كن حذرا قبل الضغط على المكابح”.

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