تسريب ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 الجيل الجديد

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الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور مسربة لميتسوبيشي أوتلاندر 2022 الجديدة كلياً قبل أسابيع من تدشينها الرسمي.
ميتسوبيشي سجلت مواصفات محرك أوتلاندر 2022 مع إدارة سلامة الطرق الأمريكية، لنعلم الآن أنها ستشارك المحرك مع نيسان اكس تريل الجديدة كلياً، سعة 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 188 حصان.
وسيمثل محرك اكس تريل تحسنًا لا بأس به عن محرك أوتلاندر الحالي بقوة 166 حصان، كما نعلم أن أوتلاندر الجديدة ستشارك المنصة كذلك مع اكس تريل والعديد من تقنيات الداخلية والسلامة.
وأخيراً ستحصل أوتلاندر 2022 على نفس أنظمة الدفع الثنائي والكلي لاكس تريل، وسنعلم المزيد وقت تدشين السيارة خلال أسابيع من الآن.
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