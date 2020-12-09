آبل تُسلم مشروع سيارتها ذاتية القيادة إلى المسؤول عن سيري بالشركة

الخليج ٣٦٥ نت – قامت عملاق التقنية آبل ببعض التغييرات الهامة على مشروعها السري لبناء سيارة ذاتية القيادة، فوفقاً لبلومبرج، سيُقدم مهندسو المشروع تقاريرهم إلى جون جياناندريا، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في الشركة، والذي يُشرف أيضاً على المساعد الرقمي الصوتي سيري.

يُذكر أن جياناندريا، هو الرئيس السابق للبحث والذكاء الاصطناعي في جوجل، وقد انضم إلى آبل في 2018، وكان تعيينه بمثابة صفقة ضخمة لآبل، ويُقدم جياناندريا تقاريره بشكل مباشر إلى الرئيس التنفيذي تيم كوك كقائد للتعلم الآلي واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي.

حتى الآن، لا نعرف الكثير عن مشروع تيتان من آبل، حيث تحتفظ الشركة بالتفاصيل في سرية كبيرة، إلا أنه مشروع يهدف لتطوير سيارة ذاتية القيادة مع شراكة مع مصنعي السيارات مثل فولكس واجن لتوفير السيارات.

وفي سعيها لتسريع تقدمها في المشروع، استحوذت آبل في يونيو 2019 على شركة Drive.ai الناشئة في قطاع القيادة الذاتية، حيث اشترت آبل أصول الشركة بما في ذلك سيارتها الذاتية، ووظفت العديد من مهندسيها.

في الختام، يُذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، قدمت آبل تقريراً إلى إدارة السيارات في كاليفورنيا، يُظهر أن الشركة خفضت اختبارات الطُرق العامة في عام 2019، فبعد أن كانت الاختبارات تقرب من 120 ألف كم في 2018، سجلت الشركة 11,300 كم فقط في عام 2019.