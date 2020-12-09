فورد مافيريك 2021 بيك أب تظهر في تسريبات جديدة

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الخليج ٣٦٥ نت – تعمل فورد حالياً على تطوير بيك أب صغيرة جديدة باسم “مافيريك” مع تسرب صور جديدة لهيكل السيارة بوضوح.
التصميم الجانبي للبيك أب الجديدة يبدو مشابهاً بعض الشيء لرينجر ولكن بحجم أضغر، كما نرى فتحة سقف فوق المقاعد الأمامية، وقد أشارت الصور التجسسية السابقة إلى إمكانية فتح النافذة الخلفية لمافيريك لتهوية الداخلية.
وسيتم تزويد مافيريك بنفس منصة برونكو سبورت وإسكيب وفوكس بنظام دفع أمامي وقد نرى الدفع الكلي، مع توقعات بوصولها للوكالات في نهاية العام القادم.
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