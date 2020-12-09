جاجوار تطلق F-TYPE "هيريتيج 60 إيدشن" احتفالاً بالذكرى الستين لسيارة E-TYPE الأسطورية

كتب: باسل الحلواني

تحتفل جاجوار بالذكرى السنوية الستين لسيارة E-type الرياضية في عام 2021 عبر تقديمها لإصدار محدود جديد من سيارة F-TYPE ثماني الأسطوانات بقوة 575 حصان والشحن الفائق، باسم "هيريتيج 60 إيدشن" (Heritage 60 Edition)، وسيتم توفير 60 نموذجاً فقط من هذه السيارات الرياضية بالدفع الكلي حول العالم، وكل منها ستكون مشطبة يدوياً من قبل خبراء التخصيص الشخصية في وحدة "تعديل السيارات الخاصة" (SV Bespoke).

وتتضمن المواصفات التذكارية المختارة بعناية الطلاء بلون "شيروود" (Sherwood) الأخضر، وهو اللون الأصلي لسيارة E-type، ولم يتوفر في سيارات جاكوار الجديدة منذ ستينيات القرن الماضي، إلى جانب الكسوة الداخلية ثنائية الألوان من جلد ويندسور بلوني "كاراوي" (Caraway) و"إيبوني" (Ebony)، الخيار غير المتوفر عادةً لسيارة F-TYPE.

كما يتميز الإصدار المحدود الجديد بكسوة فريدة من الألومنيوم للوحة التحكم المركزية، مستلهمة من إطار المرآة الداخلية في سيارة E-type الأصلية، مع تطريز شعار الذكرى السنوية الستين لسيارة E-type على مساند الرأس في المقاعد الخاصة بالأداء الفائق خفيفة الوزن، وشعار E-TYPE 60 المشترك مع سيارات E-type 60 Collection الصادرة في وقتٍ سابق من العام الحالي من وحدة "جاكوار كلاسيك" (Jaguar Classic).

وتضاف إليها لمسات أخيرة مميزة مثل العتبات التذكارية، ولافتة شعار وحدة "تعديل السيارات الخاصة" (SV Bespoke)، والحصائر ذات الحواف بلون "كاراوي".

وقال مارك تيرنر، المدير التجاري لوحدة "تعديل السيارات

الخاصة": "احتفالنا بالذكرى الستين لسيارة جاكوار E-type الأيقونية موعد مثالي لنقدم أول إصدارات وحدة "تعديل السيارات الخاصة" (SV Bespoke) – وأكثرها ندرةً، إذ تتوفر منها 60 سيارة فقط عالمياً، وعملنا عن قرب مع قسم التصميم في جاجوار لنطور الطابع العام لسيارة F-TYPE هيريتيج 60 إيدشن‘ التي تأتي تكريماً لسيارة E-type بأسلوب عصري. كما إن ملائمة لون ‘شيروود‘ الأخضر من ستينيات القرن الماضي لسيارة F-TYPE المعاصرة دليل على اتساق أسلوب جاكوار في تصميم السيارات الرياضية منذ انطلاقتها".

وتتوفر سيارة "F-TYPE هيريتيج 60 إيدشن" بشكلين، مكشوفة وكوبيه، مع جنوط العجلات الحصرية المسبوكة بالشكل الألماسي واللون الأسود اللامع وقياس 20 بوصة، إلى جانب الخطوط الخارجية البارزة باللونين الأسود والكروم، ووسائد الفرامل السوداء.

الأداء المعزز بالشحن الفائق

تشكل سيارة F-TYPE R ، الصادرة في ديسمبر 2019، أساساً لسيارة " F-TYPEهيريتيج 60 إيدشن" الجديدة، وتأتي حصرياً بالدفع الكلي، مع تعديل المثبطات والقضبان المضادة للانزلاق ومفاصل التعليق، من أجل متعة إضافية للسائقين. كما تم تزويدها بمحرك جاجوار ثماني الأسطوانات بقوة 575 حصان والشحن الفائق، والذي يولّد عزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر، من أجل سرعة فائقة

في مختلف الظروف.

ويتجلى الأداء الاستثنائي في التسارع من 0 إلى 100 كم/سا خلال 3.5 ثانية (0-60 ميل/سا في 3.5 ثانية)، فيما تبلغ السرعة القصوى المحددة إلكترونياً 300 كم/سا (186 ميل/سا).

كما توفر سيارة F-TYPE الجديدة مجموعة من التقنيات المتقدمة المخصصة للسائقين، بما فيها لوحة العدادات الرقمية عالية الدقة القابلة للتعديل بقياس 12.3 بوصة، ونظام الترفيه والمعلومات "تاتش برو" (Touch Pro) وباقة الهواتف الذكية، مع توفير الاتصال باستخدام تطبيق Apple CarPlay كميزة أساسية.

وسيتم إنتاج كافة سيارات "هيريتيج 60 إيدشن" في معمل جاجوار في كاسل بروميتش في المملكة المتحدة، وثم سيتم تشطيبها من قبل فريق "تعديل السيارات الخاصة" في مقر قسم "عمليات السيارات الخاصة" (Special Vehicles Operations) في جاجوار في ووريكشير.

وقالت كلير هانسن، مدير وحدة "التعديل الشخصي" (Vehicle Personlisation) في قسم "عمليات السيارات الخاصة" في جاكوار: "سيارة ‘F-TYPE هيريتيج 60 إيدشن‘ مثال مذهل على ما يستطيع فريق ‘تعديل السيارات الخاصة‘ القيام به. اجتماع التفاصيل المستلهمة من سيارة E-type وسيارة F-TYPE الجديدة منحنا فرصة للانخراط في تراث سيارة جاجوار الرياضية العريقة، ومع قدرتنا على الوصول إلى الرسومات الأصلية ورموز ألوان الطلاء والمواد الأصلية، عبر العمل عن قرب مع شركائنا في وحدة ‘جاكوار كلاسيك‘، توصلنا إلى التعبير عن أسلوب سيارات جاكوار الرياضية الفريد بشكل مميز ومغرٍ لجامعي السيارات النادرة".

يذكر أنه احتفالاً بالذكرى الستين للسيارة الرياضية الأيقونية، ستنشئ وحدة "جاجوار كلاسيك" ستة أزواجٍ متطابقة محدودة من سيارات E-type المجددة الصادرة في الستينيات بسعة 3.8 لتر، وذلك تكريماً للطرازين الشهيرين "9600 HP" و"77 RW"، وذلك تحت اسم "E-type 60 Collection".

ومن المقرر أن تتوافر سيارة "F-TYPE هيريتيج 60 إيدشن" في أسواق مختارة عالمياً، باستثناء الصين.