نيسان أرمادا 2021 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان رسمياً عن أرمادا 2021 الجديدة بتصميم خارجي وداخلي محدث وتقنيات جديدة، مع انطلاقها في السوق الأمريكي في يناير 2021.

وقد حصلت السيارة على شعار نيسان المحدث مع شبك أمامي جديد وتغيير الرفارف والمصدات الأمامية والخلفية والمصابيح الأمامية والخلفية LED كذلك.

وستتوفر السيارة بدفع ثنائي أو رباعي، مع شاشة 12.3 إنش لمسية جديدة لنظام المعلومات الترفيهية، وهي أكبر شاشة في فئتها وفق تصريح نيسان.

وتعتمد أرمادا 2021 على محرك V8 سعة 5.6 لتر بقوة 400 حصان وناقل أوتوماتيكي 7 سرعات ونظام تعليق أمامي وخلفي مستقل، وتتمتع السيارة بحد أقصى للسحب بـ 3,855 كيلوجرام.

