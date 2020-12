نيسان كيكس 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت نيسان الستار عن كيكس 2021 فيس ليفت في الولايات المتحدة بمقدمة جديدة ومصابيح أمامية LED محدثة وفتحات هواء رياضية ومصابيح ضباب جديدة، مع تحديث المصابيح الخلفية والمصدات كذلك.

في الداخل حصلت السيارة على جلود جديدة وشاشة 8 إنش جديدة لنظام المعلومات الترفيهية وتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي بشكل قياسي ونظام سمعي Bose اختياري وكونسول أوسط جديد لبعض الفئات.

وتعتمد النسخة الأمريكية لكيكس 2021 على محرك 1.6 لتر 4 سلندر بقوة 124 حصان وعزم 155 نيوتن متر وناقل حركة CVT ونظام دفع أمامي.

وستنطلق السيارة في السوق الأمريكي في فبراير القادم مع الكشف عن الأسعار قرب موعد الطرح.

