الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 95 سيارة لامبورجيني اوروس موديلات “2019 – 2020″، ودعت إلى ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.Sa.
وجاء هذا الاستدعاء لوجود خلل قد يؤدي إلى تسرب الوقود، الأمر الذي قد يزيد من خطر نشوب حريق حال وجود مصدر اشتعال.
ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من السيارات إلى ضرورة التواصل مع شركة ساماكو للسيارات؛ لاستبدال موصل وأنبوب الوقود مجاناً.
كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 95 سيارة لامبورجيني اوروس لاحتمالية تسرب الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.