جينيسيس G90 2022 تظهر بالشكل التخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر جينيسيس باختبار G90 موديل 2022 في شوارع كوريا الجنوبية مع ظهور السيارة في تصميم تخيلي جديد من Kolesa مبني على الصور التجسسية الأخيرة للسيدان الأنيقة.

وستنتقل G90 للغة تصميم العلامة الكورية الحالية، والتي تشمل مصابيح أمامية وخلفية رباعية، كما نعلم من الصور التجسسية أن الداخلية ستأتي بشاشة معلومات ترفيهية لمسية متصلة بلوحة العدادات الرقمية عبر قطعة زجاج واحدة.

وقد أشارت تقارير إلى تزويد السيارة بنظام تعليق هوائي جديد لزيادة الراحة في المقصورة، مع تقنية التوجيه النصف ذاتي من المستوى الثالث، كما قد يستمر محرك 8 سلندر سعة 5.0 لتر الحالي بالتنفس الطبيعي، ولكن لا توجد تأكيدات رسمية بعد.

وسيتم تدشين جينيسيس G90 القادمة في نهاية 2021 مع طرحها في الأسواق العالمية في بداية 2022.