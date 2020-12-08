- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن صور تشويقية لـ SUV جديدة كلياً بمنصة E-TNGA الكهربائية الجديدة، والتي ستدعم عدة موديلات مختلفة في المستقبل تشمل سيدان وميني فان وكروس أوفر.
وستبني تويوتا السيارة الجديدة في مصنع ياباني مخصص للسيارات الكهربائية بالتعاون مع سوبارو، مع تقديم سوبارو لموديل مماثل بنفس المنصة والتقنيات.
وستمثل السيارة الجديدة من تويوتا منافسة مباشرة لفولكس واجن ID.4 ونيسان آريا ضمن موديلات أخرى، مع تدشينها رسميًا العام القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر صور تشويقية لتويوتا SUV كهربائية جديدة كلياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.