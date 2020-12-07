نيسان قشقاي 2021 الجديدة كلياً تكشف داخليتها

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن داخلية الجيل القادم من قشقاي 2021 قبل أسابيع من التدشين النهائي للسيارة. أهم عناصر الداخلية هي الشاشة اللمسية 9 إنش الجديدة فوق الكونسول الأوسط ولوحة العدادات الرقمية 12.3 إنش الجديدة وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي. كما تدعم السيارة تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، مع نظام سمعي Bose بـ 10 مكبرات صوت وتقنية فتح الأبواب عبر الجوال. وقد أكدت نيسان في السابق على تقديم محرك هجين لأول مرة في تاريخ قشقاي، وستصل السيارة للأسواق في منتصف العام القادم.

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