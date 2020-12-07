لكزس ستكشف عن سيارة اختبارية كهربائية تمهد لمستقبل تصميم العلامة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت لكزس عن خطط لتدشين سيارة كهربائية اختبارية جديدة بلغة تصميم متطورة ستمهد للغة التصميم المستقبلية العلامة مع الكشف عن صورة تشويقية لها.
الصورة التشويقية بالكاد تكشف عن بعض ملامح المقدمة، وقد صرح رئيس تصميم لكزس أن فريق التصميم اتخذ اتجاهًا أكثر جراءة في التصميم الأمامي، خاصة بفضل غياب الشبك الأمامي المعتاد لعدم الحاجة إليه في السيارات الكهربائية.
وسيتم تدشين الكونسيبت الكهربائية الجديدة في بداية 2021، مع تأكيد لكزس أن استراتيجيتها الكهربائية ستمهد لـ “قفزة حقيقية في الأداء والتحكم والتوجيه ومتعة القيادة” في سياراتها.
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