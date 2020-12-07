لاند روڤر ديفندر تفوز بجائزة "سيارة العام" من "TopGear"

كتب: باسل الحلواني

حصلت سيارة لاند روڤر ديفندر الجديدة على جائزتين عالميتين جديدتين، حيث فازت بجائزة "سيارة العام" الرئيسية، إلى جانب تأمينها لجائزة "القوة الضاربة"، ضمن جوائز موقع "توب جير" (TopGear.com) المعروفة لهذا العام.

وأثنت لجنة تحكيم الجائزة المرموقة على سيارة ديفندر الجديدة كواحدة من أقوى السيارات الموجودة على الطرقات، وكخير خلف لسيارة لاند روڤر الأيقونية الأصلية، وكذلك كسيارة تلائم القرن الحادي والعشرين تقدم أداءً مبهراً في كل مكان.

وقال جاك ريكس، المحرر في مجلة "توب جير": "فقط السيارات الأفضل تستطيع الفوز بجائزة ‘سيارة العام‘، ونحن ندرك أن تقديم إصدار جديد من سيارة أيقونية مهمّة شاقة، وسيارة لاند روڤر هذه أخذت الوقت اللازم لتقوم بذلك بالشكل الصحيح".

أضاف"قدنا سيارة ديفندر في الصحراء النامبية، وفي بيئات شديدة القسوة مثل طريق M25 المحيط بلندن – بحجميها 90 و110، ومع كل محرّك متوفر، وأداؤها كان رائعاً في كل مكان، هناك من يجادلون بأن تكلفتها المرتفعة نسبياً ستمنع استخدامها من قبل المزراعين والمجتمعات الريفية، ولكن هذا لا يعني أنها عاجزة عن ذلك... فهي الأقوى والأكثر قدرة على الطرقات الوعرة بين السيارات التي اختبرناها، وفي الوقت نفسه هي سيارة عائلية متقنة حسنة التجهيز ملائمة للمدن أيضاً. تهانينا للجميع في لاند روڤر على الجائزتين".

ومن جانبه قال نيك روجرز، المدير التنفيذي لهندسة المنتجات في "جاكوار لاند روڤر": "يشرّفنا أن نفوز بجائزة ‘سيارة العام‘ من ‘توب غير‘ عن سيارة ديفندر الجديدة. منذ مرحلة الرسوم الأولية للسيارة، كان جل اهتمامنا هو احترام تراثها والحفاظ على أصالتها، إلى جانب ضمان ملاءمتها لحاضرنا الآخذ بالتطور، عملنا بلا كلل على توفير سيارة ذات قدرات مبهرة على الطرقات الوعرة، إلى جانب حضور مميز وسهولة قيادة على الطرقات العادية، إضافة إلى ذلك، ضمنّا أن تكون سيارة ديفندر الجديدة ذات اتصالات كاملة، مع هيكل المركبات الإلكتروني (EVA 2.0)، ونظام المعلومات والترفيه بيفي برو (Pivi Pro)، وتحديثات البرمجيات المتصلة (SOTA) التي تضمن تحسين نظام تشغيل سيارة ديفندر باستمرار".

قال "نحن فخورون خصوصاً بأن هذا التكريم يأتي من ‘توب غير‘، ما يعد شهادة على تفاني عائلة ‘جاكوار لاند روڤر‘ التي أنتجت سيارة تستحق أن تحمل اسم ديفندر".

القوّة المعلقة

احتفالاً بهذا الإنجاز، شاركت لاند روڤر مع "توب غير" في إثبات استحقاق سيارة ديفندر الجديدة لجائزة "القوة الضاربة". وتم تصميم هذا الاختبار الأقصى للقوة كي يثبت متانة منصة D7x المصنوعة من الألومنيوم والمستخدمة

في سيارة ديفندر، من خلال تعليق سيارات من طراز 110 غير المعدل برافعة من حلقات القطر الخاصة بهذه السيارات لا غير.

وخلال هذا الاختبار، الذي أجري في ساحة اختبار غايدون في ووريكشير الإنجليزية، تحمّل هيكل سيارة ديفندر 110 الأولى أكثر من ثمانية أطنان، مع تزويد كل سيارة ديفندر مشاركة في الاختبار بباقة المغامر الاختيارية ومعدات اختيارية إضافية.

وقال توم فورد من "توب غير": "أردنا أن نثبت أن سيارة لاند روڤر ديفندر الجديدة ترتقي بالفعل إلى مستوى التوقعات وكان علينا أن نختبرها بأسلوب ‘توب غير‘ التقليدي. وهل من طريقة أفضل لذلك من منحي رافعة بوزن 150 طن وثلاث سيارات ديفندر وحبل؟".

وبعد حصول سيارة ديفندر الجديدة على أكثر من 30 تكريماً عالمياً حتى الآن، تضاف جائزتا "توب غير" إلى عدد من الجوائز المرموقة التي حصل عليها سيارة ديفندر في عام 2020، ومن أبرز ها جائزة "موتور تريند" لأفضل سيارة رياضية متعددة الأغراض في العام 2021، و"أوتو كار" لأفضل سيارة رياضية متعددة الأغراض في 2020، وجائزة "باركرز" لأفضل سيارة للطرقات الوعرة.

وخضعت سيارة ديفندر الجديدة لأكثر من 62,000 اختبار هندسي، فيما تمت هندسة الهيكل القاعدي وبنية السيارة بحيث تتحمل إجراءات "اختبار الأحداث القصوى" من لاند روڤر، والصدمات المتكررة والمستمرة، وغيرها من الظروف التي تتجاوز المعايير المعتادة للسيارات الرياضية متعددة الأغراض وسيارات الركّاب. ومع ديفندر الجديدة، أصبحت عائلة سيارات لاند روڤر ديفندر تتضمن ديفندر 90 وديفندر 110، وكلاهما متوفران مع خيار مجموعة نقل الحركة الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، إلى جانب طرازي "هارد توب" 90 و110 المخصصين للأعمال.