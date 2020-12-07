ننشر مواصفات جاجوار F-PACE SVR الجديدة فائقة السرعة

كتب: باسل الحلواني

قامت شركة صناعة السيارات البريطانية الرياضية الفارهة جاجوار ، بإدخال تعديلات على سيارتها F-PACE SVR لتصبح أسرع من السابق، مع تصميم خارجي مستوحى من سباقات السيارات، ومقصورة داخلية فاخرة، مع أحدث التقنيات المتصلة.

وقامت وحدة السيارات الخاصة (SV) بصقل سيارة F-PACE الأكثر تميزاً بمجموعة من التحسينات، لتؤمّن استجابات أسرع واتزاناً أكبر، إلى جانب نظام المعلومات والترفيه الأحدث "بيفي برو" (Pivi Pro) والتقنيات المتصلة المتوفرة في سيارات F-PACE الأخرى.

وقال مايكل فان دير ساند، مدير عام قسم عمليات السيارات الخاصة في جاجوار، عبر بيان صحفي حصلت "سيارات الوفد" على نسخة منه: "سيارة F-PACE SVR الأصلية كانت ذات شخصية مذهلة وانطباعات إيجابية لدى العملاء وأصبحت سيارة جاكوار الأكثر مبيعاً على الإطلاق بين طرازات ‘إس ڤي‘ (SV)، والنسخة الجديدة من هذه السيارة مبنية على هذا النجاح، مع إجراء عدد من التحسينات المفصلة التي تجتمع لتزيد من معايير الجودة في فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض عالية الأداء. وبفضل مجموعة التحسينات التكنولوجية التي أجراها فريق مهندسينا، إلى جانب التحسين الشامل للتشطيبات الخارجية والداخلية، سيارة F-PACE SVR الجديدة أكثر تكاملاً، وتشجع على المزيد من الثقة، حتى إنها أكثر جاذبية من ذي قبل".

سيدة الأداء

وتتوفر سيارة F-PACE SVR حصرياً مع محرك جاكوار بالبنزين وسعة 5.0 لتر ثماني الأسطوانات بالشحن الفائق بقوة 550 حصاناً وعزم دوران يبلغ 700 نيوتن متر – بزيادة تبلغ 20 نيوتن متر عن المحرك السابق، وهذا التحسين لعزم الدوران من شأنه أن يجعل السيارة تتسارع من 0 إلى 100 كم/سا خلال 4.0 ثواني فقط (0-60 ميل/سا في 3.8 ثانية)، لتكون أسرع بثلاثة أعشار الثانية من السابق، كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 286 كم/سا (178 ميل/سا)، بزيادة تبلغ 3 كم/سا.

وتحتوي مجموعة نقل الحركة على ذات محوّل عزم الدوران المستخدم في سيارة الصالون جاكوارXE SV Project 8 ذات الأرقام القياسية، وذلك كي تكون قادرة على التعامل مع الحمولات الأعلى. وإلى جانب تحسين عزم الدوران والتسارع، تم تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 281 غ/كم إلى 275 غ/كم، مع تخفيض استهلاك الوقود بما يصل حتى 12.2 ل/100كم (23.1 ميل/غالون)**.

وبفضل "هيكل السيارات الإلكتروني" الجديد (EVA 2.0)، استفاد نظاما التعليق والديناميكيات كذلك من التعديلات الجديدة، حيث أصبحت الوضعية "الديناميكية" المحسّنة تتيح ضبطاً فريداً من نوعه، يضمن تجربة قيادة مركّزة ومعززة. وقام مهندسو وحدة السيارات الخاصة في جاكوار بإعادة معايرة البرمجيات من أجل تحسين استجابات دواسة الوقود، وتشديد أجزاء نظام التعليق، وتحسين التوجيه وتخطيط العادم. وتستخدم ميزة "الإقلاع الديناميكي" قوة عطالة مجموعة القيادة للحفاظ على وصول الطاقة إلى العجلات أثناء تغيير السرعات، ما يساهم في تسارع سيارة SVR الممتاز عند انطلاقها من وضع الثبات. وفي الوقت نفسه، أصبحت سيارة F-PACE SVR أكثر راحة ومتعة للقيادة في السرعات المنخفضة، بدون التضحية بديناميكيات القيادة الخاصة بالسرعات العالية، ما يزيد من قدرة السيارة الجديدة على تلبية مختلف الاستخدامات.

وتم تحسين التوجيه باستخدام نظام التعزيز الإلكتروني الجديد، والذي يجعل الاستجابات أكثر فورية، ويضمن تواصلاً ممتازاً بين السيارة والسائق. وهناك فارق أكثر وضوحاً في الإحساس بالتوجيه عند اختيار الوضعية "المريحة" أو الوضعية "الديناميكية"، ما يجعل هذه الإعدادات أكثر تأثيراً.

ويسمح الضبط المعدل للتخميد التكيفي بقيادة أكثر إتقاناً في السرعات المنخفضة، يتم تحسينها من خلال بطانات الهيكل القاعدي المعدّلة. هذا التغيير في الضبط يؤدي لتمييز أكبر بين إعدادات الوضعيتين "المريحة" و"الديناميكية"، لإظهار قدرات F-PACE SVR المزدوجة كسيارة فاخرة ومتقنة، مع أداء استثنائي في متناول اليد دائماً.

كما يستفيد السائقون من إحساس أفضل بدواسة الفرامل في سيارة F-PACE SVR، إذ يتم دعم الفرامل، المزودة بالأقراص المزدوجة بقياس 395 مم (في الأمام) و396 مم (في الخلف)، من قبل "معزز الطاقة المدمج" (Integrated Power booster)، إلى جانب إعادة معايرة النظام لجعل دواسة الفرامل أقصر مجالاً وأكثر رياضية. هذا الضبط متوفر خصيصاً لسيارة SVR ممتازة الأداء، وتعتمد الفرامل كذلك على نظام التعزيز الكهربائي الجديد، بدلاً من النظام الفراغي. كما يساهم التبريد والديناميكيات المعدّلة في تحسين أداء الفرامل، ما يمنح السائق المزيد من الثقة.

وتم تزويد محرك البنزين ثماني الأسطوانات بسعة 5.0 لتر والشحن الفائق بناقل سرعة جاكوار الأوتوماتيكي ممتاز الاستجابة وسلس الانتقال بثماني سرعات، والذي يوفر نقل تروس الحركة بسرعة من أجل أداءٍ مريح، إلى جانب التكيّف مع كيفية توصيل الطاقة الملائمة لمختلف ظروف القيادة.

وقال بول باريت، المهندس الرئيسي في برنامج F-PACE SVR، في وحدة السيارات الخاصة في جاكوار: "فريقنا فخور جداً بسيارة F-PACE SVR، ولذلك فإن تحديث السيارة الأصلية سيكون دائماً مهمة صعبة. الانتقال إلى هيكل السيارات الإلكتروني الجديد من جاكوار مكّننا من إعادة معايرة كل مكوّن على حدة، وقد استفدنا من هذه الفرصة لنحسّن ضبط تجربة القيادة في هذه السيارة ومنحها إحساساً أكبر بالإتقان والضبط الممتازين، حيث أجرينا آلاف التغييرات التفصيلية التي تنقل سيارة F-PACE SVR إلى مستوى جديد من الروعة".

كما يتوفر نظام الدفع الكلي مع "ديناميكيات مجموعة القيادة الذكية" كميزة أساسية، هذه التقنية منحازة للدفع الخلفي من أجل متعة مضاعفة وأداءٍ ممتاز، مع وجود برمجيات تنبؤية وتفاعلية قادرة على توزيع عزم الدوران إلى المحورين الأمامي والخلفي بشكل مستقل، وفوري تقريباً، كي تضمن تحكماً وثباتاً أكبر في ظروف الجر المنخفض، أما الترس

التفاضلي الإلكتروني النشط المعاد ضبطه فيحقق أداءً أفضل وثقة أكبر عند اللزوم.

وتضمن تكنولوجيا "الديناميكيات التكيفية" (Adaptive Dynamics) لنظام التعليق إعدادات دقيقة ودينامكية، إلى جانب زيادة الثبات أثناء القيادة، ومن أجل تحقيق ذلك، تحلل هذه التكنولوجيا بشكل دائم كلا من التسارع والتوجيه واستخدام دواستي الوقود والفرامل. كما تقوم حساسات الارتفاع على زوايا السيارة بقياس حركة هيكل السيارة العامودية، وحركتها الأمامية والجانبية 100 مرة كل ثانية، فيما يتم قياس استخدام التوجيه 500 مرة كل ثانية. تستخدم "الديناميكيات التكيفية" هذه البيانات لتعدّل باستمرار صلابة المثبطات من أجل درجات قصوى من الراحة والتحكم.

وتوفر "الديناميكيات القابلة للضبط" (Configurable Dynamics) متعة أكبر للسائق من خلال تمكينه من تغيير إعدادات السيارة بما يلائم تفضيلاته الشخصية، مع إمكانية اختيار الإعدادات "المريحة" أو "الديناميكية" لمخطط دواسة الوقود ونقاط نقل السرعة وجهد التوجيه ونظام التعليق، كما يتوفّر موقّت ومقياس للجاذبية وتعبير رسومي عن مخطط الدواسة لمساعدة السائق على مراقبة أداء السيارة في الوضعية "الديناميكية". فيما تعدّل "الديناميكيات التكيفية" المثبطات باستمرار من أجل راحة وإتقان أكبر وفقاً لظروف الطريق والقيادة.

وأصبح الهيكل القاعدي لسيارة F-PACE الجديدة ملائماً ليحتوي النسخة الأحدث من نظامي "جاكوار درايف كونترول" (JaguarDrive Control) ونظام "ثبات المركبة التلقائي" (Auto Vehicle Hod) الجديدين. ويحتوي نظام "جاكوار درايف كونترول" على وضعيات القيادة "المريحة"، و"الاقتصادية" و"المطر-الجليد-الثلج" و"الديناميكية"، والتي يمكن اختيارها يدوياً من قبل السائق بناءً على ظروف الطريق. هذه الإعدادات، التي يتم اختيارها باستخدام القرص المجاور لقرص اختيار القيادة الجديد كلياً، تقوم بتكييف توجيه سيارة F-PACE وناقل سرعتها ودواسة الوقود و(عند اختيارها) إعدادات الديناميكيات التكيفية.

أما نظام "تثبيت المركبة التلقائي" فيحقق ملامة أكبر وتشغيلاً أسلس من نظام "التثبيت الأوتوماتيكي على المنحدرات"، فهذه التكنولوجيا الجديدة تمسك بالمكابح لفترة غير محدودة عندما تكون السيارة ساكنة على منحدر، وتطلق المكابح بشكل تدريجي فقط عندما يضغط السائق على دواسة الوقود ليتحرك بالسيارة.

تصميم خارجي مستلهم من سباقات السيارات

تصميم سيارة F-PACE SVR مستوحى من خبرات وحدة السيارات الخاصة (SV) في مجال سباقات السيارات، ويظهر ذلك من خلال زيادة فوائد انسياب الهواء والديناميكيات الهوائية، المتحققة من خلال فتحات التهوية الأمامية والجانبية الجديدة، والتي تحسّن تبريد مجموعة نقل الحركة والفرامل. وتحسّن هذه التغييرات من أداء الديناميكيات الهوائية، بما في ذلك تقليل المقاومة الديناميكية الهوائية بنسبة 35 بالمئة، وقوة السحب من 0.37 ق.س إلى 0.36 ق.س. وإلى جانب تحسين الأداء، تساهم هذه العناصر في مظهر جمالي أقوى حضوراً.

وحول الشبك الأمامي المزود بشعار F-PACE SVR يبرز تصميم المصد الأمامي المعدّل، والذي يحتوي على عدة عناصر بشكل حرف X والعناصر بشكل الشفرات التي تتقاطع مع فتحات ومنافذ التهوية الجانبية السفلية. وتحسن فتحات التهوية السفلية الأوسع من تدفق الهواء، لتبريد مجموعة نقل الحركة بقوة 550 حصان، وإضافة إلى ما يوفره التصميم الجديد من فوائد خاصة بالأداء، فإنه يحقق مظهراً أكثر رياضية من خلال تخفيض مقدمة السيارة.

وفتحة التهوية الأوسع محاطة بمنافذ التهوية الجانبية الأكبر حجماً، التي تساعد على توجيه الهواء نحو أقواس العجلات وبالتالي تحسين تبريد الفرامل. هذه الفتحات مكسوة بتصميم شبكي مستوحى من سيارة جاكوار XE SV Project 8 ذات الأرقام القياسية، ويعبّر بأفضل شكل عن الأداء الاستثنائي لطرازات SV من جاكوار. وتساعد الشفرة القطرية الأطول في زيادة تدفق الهواء إلى الفرامل والمحرك، وتضيف طابعاً ديناميكياً إلى السيارة، يجعل مظهر F-PACE SVR أكثر عرضاً وانخفاضاً.

أما الشفرات القطرية الجديدة تحت المصد السفلي، والتي تم العمل عليها بالشراكة مع فريق الديناميكيات الهوائية في وحدة السيارات الخاصة (SV)، فتضمن تحقيق كل عنصر في التصميم غايات مفيدة، فيما تساعد على تعزيز المظهر الثابت لسيارة F-PACE SVR على الطرقات.

تتوفر الأضواء الأمامية النحيلة بمصابيح LED بالكامل، مع أضواء التشغيل النهارية بشكل حرف J المزدوج، بخيار تكنولوجيا "بيكسل LED" (Pixel LED)*، وتحقق وضوحاً وسطوعاً أكبر. مع نظام "إضاءة القيادة التكيفية"*، الذي يقيّم ظروف الطريق أمام السيارة ويغير الضوء العالي تلقائياً لتظهر السيارات المقبلة أو الإشارات المرورية، ويقوم هذا النظام بإنشاء أنماط إضاءة متنوعة من خلال اختيار أجزاء مختلفة من مصابيح LED لتحسين الرؤية والتقليل من احتمال التشويش على السائقين الآخرين.

ويتميز الجزء الأمامي من السيارة بتصميم جديد أطول لغطاء المحرك، مع حدبة طاقة أعرض مجنحة بفتحات التهوية التي تساعد على إخراج الهواء الساخن من فجوة المحرك.

وفي مؤخرة السيارة، تظهر رسومات جاكوار المزدوجة على الأضواء النحيلة الجديدة، وكان قد تم تقديمها لأول مرة في سيارة I-PACE الكهربائية بالكامل، من أجل تعزيز عرض المركبة. ويكتمل المظهر الجديد مع إضافة شعار SVR، فيما تندمج أنابيب العادم

الرباعية في المصد السفلي، لتكون تذكيراً بصرياً دائماً بإمكانيات الأداء التي تتمتع بها هذه السيارة.

كما تتوفر سيارة F-PACE SVR بتصاميم العجلات المسبوكة الجديدة بقياس 22 بوصة. التصميم خماسي الأشعة مطلي باللون الأسود اللامع، مع إضافات بلون "ساتان" (Satin) الرمادي، مع درجة رمادية مماثلة للتشطيبات الخارجية مثل فتحات التهوية الجانبية وحواف قوس العلات، من أجل مظهر يخطف الأبصار، مع إضافة شعار SVR الجديد على العجلات.

تصميم داخلي دقيق

تمت إعادة تصميم مقصورة سيارة F-PACE SVR بشكل شامل، وتحسين موادها وتعزيز الشخصية الديناميكية في مختلف أنحاء المقصورة ومفاتيح التحكم داخلها.

وتم تشطيب الخطوط البارزة في المقاعد والأبواب بنسيج "ألكنتارا" (Alcantara)، إلى جانب تغليف عدد من العناصر، مثل حامل الأكواب المركزي والكتلة الجلدية الوسطى بجلد "ويندسور" الفاخر. أما "شاشة السائق التفاعلية" عالية الدقة بقياس 12.3 بوصة فمغلفة بنسيج "ألكنتارا" مع تطريزات بلون الأبنوس، فيما تتوفر التشطيبات المتكررة من الألومنيوم كميزة أساسية، مع توفر ألياف الكربون مفتوحة المسام كميزة اختيارية.

وتتوفر المقاعد الرياضية نحيلة الخطوط بجلد شبه الأنيلين، مع التطريزات الألماسية المستوحاة من شعار جاكوار القديم في منطقة كتف السيارة الأمامي، مع كسوة مخرّمة مميزة لمساند الظهر، وتكرار ذات الأمر على جلد المقاعد الخلفية. أما شعار SVR على مساند الراس، فيضيف لمسة نهائية لا مثيل لها.

ويتمتع "قرص القيادة" (Drive Selector) الجديد من جاكوار بملمس أكثر تعبيراً عن أداء سيارة F-PACE SVR، مكسواً بالجلد المعرّق مع التفاصيل المستلهمة من الشعار القديم، وشعار SVR المحفور عليه، لتبرز العناية الشديدة بالتفاصيل في هذه السيارة. الحلقة الخارجية في التصميم الجديد المنقسم لمقود سيارة SVR مكسوة بذات النوع من الجلد، فيما تتميز الحلقة الداخلية من المقود بشعار SVR المدروز بلون "مارس" (Mars) الأحمر. مقابض تبديل السرعة من الزنك مميز الملمس فتضمن متعة أكبر للسائق أثناء استخدام ناقل السرعة اليدوي.

ويقع خلف "قرص القيادة" زر التشغيل وقرص التحكم الدائري المعدني الجديد – للتحكم بإعدادات "جاكوار درايف كونترول" – مع حواف مسننة لتعزيز المظهر والإحساس الفاخرين.

وفي قلب المقصورة المتقنة والفاخرة، تقع لوحة التحكم المركزية، والتي تتضمن شاحنا لاسلكياً اختيارياً، مع تحسين مساحة التخزين المتوفرة به. وتندمج اللوحة بسلاسة مع شاشة اللمس المركزية عالية الدقة بقياس 11.4 بوصة والزجاج المنحني، والتي تقع داخل إطار أنيق من المغنيزيوم، وتتيح الوصول إلى نظام المعلومات والترفيه الجديد "بيفي برو" (Pivi Pro).

وتتوفر مجموعة من التقنيات المتطورة لضمان صحة وعافية جميع الركاب، حيث يتم تحسين جودة هواء المقصورة باستمرار مع نظام "تأين هواء المقصورة" باستخدام تكنولوجيا Nanoe التي تزيل مسببات الحساسية والروائح غير الجيدة، كما يتضمن هذا النظام تصفية الهواء بمعيار 2.5 بيكومتر، والذي يلتقط الشوائب شديد الصغر – بما فيها الجسيمات بحجم 2.5 بيكومتر – لتحسين صحة الركاب والحفاظ على سلامتهم. ويمكن للعملاء تفعيل النظام ببساطة عبر النقر على زر "التنقية" ضمن نظام المعلومات والترفيه.

تقنيات متصلة متطورة

سيارة F-PACE SVR الجديدة مزوّدة بهيكل السيارات الإلكتروني (EVA 2.0) المتطور، والذي يتيح إضافة مجموعة من التقنيات الجديدة، لضمان اتصال وتحديث السيارة لتكون جاهزة للمستقبل دائماً.

ويتم الوصول لنظام "بيفي برو" باستخدام شاشة لمس زجاجية منحنية عالية الدقة بقياس 11.4 بوصة، ومن أهم فوائد الشاشة الجديدة الوضوح المحسّن، فهذه الشاشة أكثر سطوعاً بثلاث مرات وأكبر بنسبة 48 بالمئة من السابق، إلى جانب الترتيب المبسط للقوائم، والذي يسمح للسائقين بالوصول إلى 90 بالمئة من المهام المعتادة من الشاشة الرئيسية بنقرتين أو أقل.

ولمساعدة السائقين على الوصول للمعلومات الضرورية بسرعة، تحتوي سيارة F-PACE الجديدة على "شاشة السائق التفاعلية" (Interactive Driver Display) عالية الدقة بقياس 12.3 بوصة، مع رسوميات خاصة بسيارات "إس ڤي" (SV) وترتيب قابل للتخصص، وتظهر هذه الشاشة خرائط نظام الملاح على كامل الشاشة مع تعليمات تفصيلية، أو عدّادات رقمية، أو الموسيقى، أو قائمة جهات الاتصال أو بيانات نظام المعلومات والترفيه. وتعمل هذه الشاشة مع شاشة الزجاج الأمامي الاختيارية، لتمنح سائقي F-PACE SVR كل المعلومات التي يحتاجونها بأقل قدر ممكن من تشتيت الانتباه.

وهناك مصدر طاقة مخصص لنظام "بيفي برو"، ليتمكن من بدء العمل على الفور تقريباً، بحيث يكون نظام الملاحة جاهزاً بمجرد جلوس السائق خلف المقود، ويتوافق النظام سهل الاستخدام الجديد مع تطبيق Apple CarPlay كميزة أساسية، ويسمح باتصال جهازين في الوقت نفسه باستخدام البلوتوث. كما يتوفر تطبيق Android Auto كميزة أساسية حسب البلد.

ويسمح الشاحن اللاسلكي، مع مقوي الإشارة، للركاب بشحن هواتفهم الذكية المتوافقة مع هذا الشاحن، ويوفّر هذا النظام أيضاً اتصالات أكثر نقاءً بمساعدة هوائي خارجي.

وتشمل مجموعة التقنيات المريحة ميزة البرمجيات المتصلة (SOTA)، والتي تضمن استخدام السيارة فائقة الأداء لأحدث البرامج دائماً، وبفضل هذه التكنولوجيا، لم تعد هناك حاجة لزيارة الوكلاء من أجل تحميل تحديثات برمجيات المركبة.

ويتصل نظام "بيفي برو" بالإنترنت باستخدام تكنولوجيا الشريحة المزدوجة مع جهازي مودم LTE، ما يمكن النظام من إجراء عدة وظائف في الوقت نفسه، مثل تشغيل الأغاني وتحميل التحديثات، دون تأثير على أدائه. وتضمن الاتصالات المتطورة أقل قدر ممكن من المقاطعة بسبب ضعف التغطية، حيث يتنقل بين مزودي الاتصالات المتوفرين بحثاً عن الإشارة الأقوى.

ويراقب نظام تخفيف ضجيج الطريق المتغير، الأول من نوعه في هذه الفئة من السيارات، بشكل متواصل الاهتزازات التي تتسبب بها طبيعة سطح الطريق ويحسب مقدار الموجة الصوتية المعاكسة التي عليه إطلاقها لإزالة الضجيج الذي يسمعه الركاب. ما يعني هدوءاً أكبر داخل المقصورة.

ولمزيد من الراحة، يمكن استخدام الجيل الذاني المحدث من من "مفتاح الأنشطة" القابل للارتداء لإقفال وفتح وتشغيل المركبة، بدون الحاجة لوجود المفتاح التقليدي في السيارة. ويتضمن الجهاز القابل للشحن ساعة ويتمتع ببطارية تصمد حتى سبعة أيام بين الشحنة والأخرى.

كما تمت زيادة الأمان باستخدام وضعية "الحارس" الجديدة (في المملكة المتحدة فقط)، لتضيف المزيد من الأمان وراحة البال عند استخدام تطبيق Secure. وتتيح هذه الوضعية للعملاء تحديد الأوقات التي ستكون السيارة ثابتة فيها، خلال ساعات الليل مثلاً، لتصلهم تنبيهات إلى هواتفهم الذكية إن تم استخدامها خلال الفترة المحددة، مع التحذير الفوري من أي حركة غير مصرح بها للسيارة.

وتستفيد سيارة F-PACE SVR الجديدة من مجموعة مختارة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، وتتضمن نظام "مراقبة المخرج الخالي" الذي يحذر الركاب الأماميين والخلفيين لوجود سيارة أو دراجة تقترب أثناء خروجهم من السيارة، أما نظام مثبت السرعة التكيفي فيحافظ أوتوماتيكياً على بعد معين عن السيارات الأخرى في الأمام.

وتوفر تكنولوجيا الكاميرا المحيطية ثلاثية الأبعاد الأحدث من جاكوار رؤية متقدمة ثلاثية الأبعاد، وتتيح هذه التقنية تفاصيل وخيارات مشاهدة أوسع عند المناورة بالسيارة. كما تتضمن مجموعة الميزات الأخرى "مراقبة التقاطع"، و"الرؤية المنظورية ثلاثية الأبعاد" وClear Sight للرؤية العلوية.