لكزس “عبداللطيف جميل” تدشن IS 2021 بتحديثات منتصف العمر في السوق السعودي

الخليج ٣٦٥ نت – دَشنت شركة عبداللطيف جميل للسيارات الوكيل الحصري لـ لكزس بالمملكة العربية السعودية، سيارة IS 2021 بتحديثات منتصف العمر في السوق السعودي، حيث حصلت على تحديثات كبيرة تجعلها أفضل بكثير من الموديل السابق.

في البداية، حصلت السيارة على شبك أمامي رياضي ثلاثي الأبعاد جديد باللون الأسود الداكن، محاط بمصابيح أمامية جديدة ومصابيح نهارية ليد، وسقف مائل يُعطي السيدان الأنيقة مظهر رياضي مثل سيارات الكوبيه، وجنوط أكبر مقاس 19 بوصة بتصميم جديد، وأبواب معاد تصميمها، ومصدات خلفية أكثر أناقة، ومصابيح خلفية جديدة متصلة بشريط ضوئي رفيع.

وفي الداخل، حصلت السيارة على لوحة قيادة معدلة بشكل بسيط مع فتحات تهوية دائرية جديدة، ونظام ترفيهي بشاشة لمسية مقاس 10.3 بوصة تدعم كلاً من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، وأصبحت الشاشة أقرب للسائق، وتتميز بنظام صوتي مارك ليفنسون بـ 17 مكبر صوت، ولزيادة الراحة، تحصل السيارة على مقاعد أمامية كهربائية بتنجيد NuLuxe.

ومن حيث القوة، فتستمد قوتها إما من 4 سلندر توربو سعة 2 لتر بقوة 241 حصان و349 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، أو محرك 6 سلندر بقوة 306 حصان.

ولزيادة سلامة راكبيها، فقد حصلت على أنظمة السلامة Lexus Safety System + المحدثة، والتي تتميز بكاميرا محسنة ورادار بموجة مليمترية، ومساعد الحفاظ على المسار محسن، بالإضافة إلى نظام تحذير ما قبل الاصطدام الأمامي، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام مساعد التوجيه في حالات الطوارئ، ونظام تثبيت السرعة الديناميكي الراداري، ومساعد الشعاع العالي الذكي، ومساعد إشارات الطريق، ونظام مراقبة النقاط العمياء.