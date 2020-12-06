بسعر 156 ألف يورو.. مرسيدس تطلق نسخة مايباخ الفارهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مرسيدس عن طرح نسخة مايباخ Maybach فارهة من أيقونتها GLS 600، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشركة الألمانية لتصنيع السيارات أن السيارة الجديدة مايباخ سيتم طرحها في ربيع العام القادم بسعر يبدأ من نحو 156 ألف يورو.

وترسم مرسيدس طابع الفخامة على شكل سيارتها الجديدة الخارجي بطول 5.21 متر من خلال تطعيمات الكروم على شبكة المبرد والجنوط، والعديد من أسطح الكروم الأخرى على باقي الجسم، ونجمة مرسيدس المرتفعة، والتي تعانق الرياح أثناء القيادة، كما تتميز السيارة من خلال شعار اسم النسخة المرسوم على العمود C.

ويتم الصعود للسيارة عبر لوح ألومنيوم مصقول بشكل خاص يتم خروجه أوتوماتيكيا من العتبات الجانبية، وعند تجاوز السيارة لسرعة 15 كلم/س يختفي هذا اللوح في العتبات الجانبية بحيث لا يضر بالخلوص الأرضي، ولا الخصائص الأخرى للسيارة، ومما يسهل عملية الدخول للسيارة انخفاض مجموعة التعليق بالسيارة عند التوقف نحو 25 ملم.

ويأتي الجزء الأهم بالسيارة وهو المقصورة الداخلية، والتي تهيمن عليها لمسات الفخامة بمواد مثل الخشب والجلد الفاخر، ومقاعد التدليك الخاصة من جلد نابا.

وترحب شاشة نظام الملتيميديا بالضيوف بقائمة مايباخ Maybach الخاصة، مع نظام صوتي فائق من 27 سماعة بقدرة 1590 وات.

ويتمتع ركاب صف المقاعد الثاني بتحكم منفصل في مكيف الهواء الخاص بهم. وتتميز السيارة بالمزيد من الرحابة، لاسيما المخصصة لأقدام ركاب المقاعد الخلفية.

ويتولى دفع هذه النسخة الفارهة الجديدة من مرسيدس محرك تربو V8 بقوة 410 كيلووات/558 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 730 نيوتن متر، مع التعزيز بقوة 16 كيلووات/22 حصانا و250 نيوتن متر إضافية من محرك كهربائي وذلك ضمن نظام دفع هجين معتدل.

وتنطلق السيارة بفعل هذه القوة الكبيرة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.9 ثانية بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 250 كلم/س. ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود 11.7 لتر/100 كلم.

ومن المتوقع ظهور السيارة في الأسواق مطلع العام القادم بسعر يبدأ من 156 ألفا و78 يورو.