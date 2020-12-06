"جولف" تتصدر مبيعات السيارات في أوروبا

كتب: باسل الحلواني
أكد تقرير صادر عن أحد المواقع الأوروبية المتخصصة في السيارات عن أشهر وأكثر السيارات المرغوبة في أوروبا.
وقال موقع Autostat، إن السيارة جولف الشهيرة من فولكس فاجن، حققت أعلى معدلات مبيعات فيأوروبا منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أكتوبر الماضي.
وبحسب الموقع فإن فولكس فاجن تمكنت من بيع نحو 27530 سيارة جولف خلال العشرة أشهر الأولى من
كما حلت السيارة رينو كليو في المركز الثاني في قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في أوروبا خلال العشرة أشهر الأولى من
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