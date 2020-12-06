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"جولف" تتصدر مبيعات السيارات في أوروبا

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كتب: باسل الحلواني

أكد تقرير صادر عن أحد المواقع الأوروبية المتخصصة في السيارات عن أشهر وأكثر السيارات المرغوبة في أوروبا.

 

وقال موقع Autostat، إن السيارة جولف الشهيرة من فولكس فاجن، حققت أعلى معدلات مبيعات في

أوروبا منذ بداية العام الحالي وحتى شهر أكتوبر الماضي.

 

 وبحسب الموقع فإن فولكس فاجن تمكنت من بيع نحو 27530 سيارة جولف خلال العشرة أشهر الأولى من

2020.

 

كما حلت السيارة رينو كليو في المركز الثاني في قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في أوروبا خلال العشرة أشهر الأولى من

العام الجاري، وفي المركز الثالث جاءت أوبل كورسا، وتلتها بيجو 208 في المركز الرابع، بينما حلت فيات بندا في المركز الخامس من القائمة.

 

 

 

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