ننشر أسعار سوبارو XV موديل 2021 بعد طرحها رسمياً

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة أبو غالي موتورز، ، وكيل علامة سوبارو في مصر، عن توافر موديل 2021 من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات سوبارو XV.
زودت السيارة سوبارو XV بمحرك مكون من 4 أسطوانات، 1.6 لتر، بقوة 114حصان، مرتبطبناقل حركة أوتوماتيك CTV، وتستطيع السيارة التسارع من السكون حتى سرعة 100 كيلومتر، في زمن قدره 13.8 ثانية.
ووفقاً لكتيب السيارة فإن معدل استهلاك الوقودفإن السيارة الوقود، فإن سوبارو xv،
ويطرح "أبوغالي"، السيارة سوبارو xv موديل 2021، في السوق المحلية بـ 3 فئات من التجهيزات، وتتوافر الفئة الأولى من السيارة بـ419900 جنيه، والفئة الثانية بـ469900 جنيه، أما الفئة الأعلى فيبلغ سعرها 499900 جنيه.
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