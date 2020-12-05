سباق مثير.. منافسون جدد في تصنيع السيارات الفارهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخلت شركات تنتج سيارات بتكلفة منخفضة في سباق ساخن مع عمالقة صناعة السيارات فارهة، لإنتاج هذا النوع من المركبات الفاخرة.

وضمت القائمة، شركة هيونداي الكورية الجنوبية، التي قدمت للأسواق عبر الماركة الفارهة التابعة لها، "جينيسيس"، سيارات متميزة، ذات طابع فخم، أبرزها طراز G80، الذي توفر بمحرك V8 بسعة 5.0 لتر.





وجاء ضمن القائمة من هيونداي أيضا، طراز "سنتا في"، الذي يعد من أبرز السيارات الفارهة المطروحة ضمن فئة SUV بالأسواق.

ومن كيا، جاء ضمن القائمة طراز كان من أبرز السيارات السيدان الفارهة التي طرحت في عام 2020، وهو "ستينجر GT"، والذي جعل كيا من ماركات السيارات الغير متخصصة في صناعة السيارات الفارهة.

ومن مازدا اليابانية، ضمت القائمة طراز مازدا 6، الذي قدمته مازدا كطراز سيدان فخم، تنافس به موديلات بي إم دبليو من الفئة الثالثة وسيارات من أودي مثل طراز A4.

ومن مازدا أيضا ضمت القائمة طراز CX-5، الذي اعتبره موقع "هوت كارز"، من أفخم السيارات التي طرحت ضمن فئة SUV، وتنافس به ماركته موديلات مثل أودي Q3 و بي إم دبليو X1.

وضمت القائمة، من سوبارو اليابانية، طراز سوبارو "ليجاسي" السيدان، الذي ضمه الموقع لأبرز السيارات الفارهة التي قدمتها ماركات غير متخصصة في تصنيع السيارات الفارهة.

من بعده، جاء ضمن القائمة من ماركة تويوتا، كامري، الذي اعتبره الموقع من السيارات السيدان الفخمة المميزة التي قدمت للأسواق.

واختتم الموقع القائمة، بطراز فولكسفاجن أطلس، وهو من السيارات التابعة لفئة SUV الفخمة، وكان قادرا على منافسة سيارات فخمة أخرى مثل طراز بينتلي بينتياجا.



