أشهر السيارات بعد 30 عاما.. تصاميم مثيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصاميم توحي بالقوة و سرعة خارقة،تلك هي توقعات لما ستكون عليه أبرز موديلات السيارات عند طرحها للبيع عام 2050.

وكشف خبراء موقع تصاميم السيارات Budget Direct عن مجموعة من الصور تتوقع ما سوف تكون عليه أشهر السيارات بعد 30 عاما من الآن.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، تلك التصاميم لموديلات هوندا وتويوتا وغيرها عام 2050.

وضمت القائمة، تصميم متوقع لطراز هوندا سيفيك Honda Civic الياباني، ، وجاء التصميم أقرب لفئات SUV، بالمحرك الكهربائي.

وضمت القائمة، التصميم المتوقع لما قد يبدو عليه طراز "تويوتا كورولا Toyota Corolla" الياباني، الطراز الأكثر انتشارا على مستوى العالم، وجاء بشكل فريد يناسب عام 2050.

ومن بعده ضمن القائمة، جاء طراز شيفروليه كورفيت Chevrolet Corvette الرياضي، الذي حصل على تصميم مستقبلي رائع يكشف ما قد يبدوا عليه في عام 2050.

وضمن القائمة جاء تصميم فورد موستانج Ford Mustang الكهربائي المتميز بعد 30 عاما.

كما ضمت القائمة جاجوار البريطانية، وطرازها المتوقع بعد 30 عاما.

وضمت القائمة إطلالة رائعة للطراز المرتقب، من مرسيدس Mercedes-Benz SL في 2050.



