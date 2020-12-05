أودي Q3.. نسخة معدلة بمواصفات الرفاهية والقوة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أودي الألمانية عن النسخة الأحدث من من طرازها المتميز Q3 والمقرر طرحها في 2021،ضمن فئات SUV متوسطة الحجم.

ويتوفر من الطراز 4 فئات بتكلفة مختلفة، الأقل باسم Premium 40 بسعر 35,095 ألف دولار ،وأعلى فئة Premium Plus 45 بسعر 40,295 ألف دولار.

وقال موقع "كار أند درايفر" إن نسخة 2021 من طراز Q3،تحظى بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 8.8 بوصة بمنطقة التحكم الوسطى، تعمل بنظام معلوماتي من تصميم ماركة أودي باسم MMI، يدعمه أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد اوتو.

وتتوفر بالفئات المتقدمة من الطراز شاشة معلومات بقياس يصل لـ 10.1 بوصة، مع توفر نظام صوتي مكون من 15 سماعة مكبرة من ماركة Bang & Olufsen تعمل بقوة 680 وات.









المحرك

الطراز يتوفر بمحرك توربيني 4 أسطوانات،وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، مع توفره بنظام دفع خلفي.





الأمن والحماية

واختتم الموقع عرضه لمواصفات طراز Q3، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق به، أبرزها المكابح ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، والحفاظ على المسار، والحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.