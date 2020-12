نظرة على مقصورة كيا كرنفال هاي ليموزين الفاخرة

الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت كيا كرنفال هاي ليموزين مؤخراً، وتستند إلى كرنفال الميني فان المعاد تصميمها والتي تم الكشف عنها الصيف الماضي، وتتميز السيارة بسقف مرتفع ومقاعد صف ثاني فاخرة، وها هو فيديو جديد يستعرض مقصورتها الفاخرة.

أبرز مزايا السيارة هي مقاعد الصف الثاني المنفصلة، والتي تتكئ لتوفير أقصى درجات الراحة، مع دعم للسيقان أيضاً، وتتضمن وسائل الراحة الإضافية شاشة مقاس 21.5 بوصة على متنها مع مداخل USB وHDMI، ويحصل ركاب الصف الثاني أيضاً على حاملات أكواب مسخنة ومبردة، وجهاز لتنقية الهواء للحفاظ على شعور بالانتعاش خلال الرحلات الطويلة.

في حين يحتوي السقف على إضاءة ليد علوية كبيرة، وأحد عناصر الإضاءة الأكثر أناقة هي مصابيح القراءة المنبثقة تظهر من السقف، كما أن السقف المرتفع يجعل مقاعد الصف الثالث أكثر راحة حيث توفر مساحة كبيرة للركاب، لكن لا تزال مساحة الأرجل صغيرة.

في الختام، لا نعرف بعد ما إذا كانت السيارة ستتوفر في أسواقنا أم لا وموعد ذلك، في حين أنها وسيلة مشهورة للمشاهير والسياسيين في كوريا الجنوبية الذين يحتاجون إلى سيارة مريحة تحمل علامة تجارية محلية.

