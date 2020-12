تسليم فورد برونكو للعملاء تأجل حتى الصيف بسبب كورونا

الخليج ٣٦٥ نت – هناك أخبار سيئة اليوم لمحبي فورد برونكو، حيث أرسلت شركة فورد رسالة إلى شبكة وكلائها تفيد بأن إنتاج برونكو تأخر بسبب فيروس كورونا، وستصل السيارة إلى الوكلاء لتسليمها للعملاء في الصيف بدلاً من الربيع.

وبالإضافة إلى ذلك، تفيد الأخبار بأن طلب السيارة تم تأجيله أيضاً، حيث كان من المقرر أن يبدأ في منتصف يناير، إلا أنه تم تأجيله حتى منتصف مارس، ويعني ذلك أيضاً أن حزمة Sasquatch وناقل الحركة اليدوي التي أعلنت عنها فورد أنها ستكون اختيارية لن تصل حتى أواخر عام 2021 لموديل 2022، وذلك وفقاً لمصدر لم يذكر اسمه.

حتى الآن، لا توجد تفاصيل عن سبب التأجيل، لكن فورد تُسلط الضوء على مشكلات في التوريد، والجدير بالذكر أن فورد لديها ما يقرب من 200,000 حجز مسبق للاس يو في الجديدة، وتتوقع الشركة أن تصبح الغالبية العظمى منهم طلبات شراء أكيدة في نهاية المطاف، كما ستقوم فورد بطرح خيارات واكسسوارات جديدة مع اقتراب وصولها إلى الأسواق.

في الختام، لا نعرف ما إذا كان هذا التأجيل سيؤثر على الكشف عن فورد برونكو وارثوج الأكثر قوة أم لا، ويُذكر أن برونكو سبورت بدأ إنتاجها بالفعل في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

