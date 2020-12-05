تعرف على فئات السيارات المتاح تأجيرها عند شركة الوفاق

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الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت تسعى لاستئجار سيارة، فإن الوفاق لتأجير السيارات(يلو) هي إحدى أفضل الشركات في هذا المجال عبر فروعها المنتشرة بأنحاء السعودية بتقديمها خدمات الدعم المتنقل والتأمين والعضويات والخصومات.
لذا فيما يلي نعرفك على فئات السيارات المتاحة لدى يلو بحيث تستكشف أيها أنسب لمتطلباتك.
سيارة اقتصادية
شيفروليه سبارك
سيارة كومباكت
كيا بيجاس
شانجان السفين
سيدان صغيرة
هيونداي اكسنت
كيا ريو
سيدان متوسطة
هيونداي النترا
كيا سيراتو
تويوتا كورولا
شانجان ايدو
سيدان كبيرة
هيونداي سوناتا
سوبارو ليجاسي
سيدان مميزة
فورد توروس
سيدان فخمة صغيرة
مرسيدس سي كلاس
بي ام دبليو الفئة الثالثة
سيدان فخمة متوسطة
مرسيدس اي كلاس
بي ام دبليو الفئة الخامسة
جينيسيس G80
سيدان فخمة كبيرة
مرسيدس اس كلاس
مرسيدس ايه ام جي اس كلاس
بي ام دبليو الفئة السابعة
سيارة رياضية
مرسيدس C200 كوبيه
فان صغيرة
هيونداي H1
فان فاخر
بيجو ترفلر
كروس أوفر
هيونداي كونا
شانجان CS35
هيونداي كريتا
جي ايه سي GS3
اس يو في عائلية صغيرة
شانجان CS75
اس يو في عائلية متوسطة
هيونداي سنتافي
اس يو في عائلية كبيرة
شفروليه تاهو
جمس يوكن
تويوتا لاندكروزر
اس يو في عائلية فخمة
لكزس LX
بي ام دبليو X5
رنج روفر ايفوك
مرسيدس ايه ام جي GLE 43
رنج روفر فيلار
الموقع الإلكتروني لـ يلو: اضغط هنا
رقم الحجز: 920002909
تحميل تطبيق يلو للهواتف الذكية: قوقل بلاي – آبل ستور
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