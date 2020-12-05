فيديو.. 6 سيارات كهربائية صغيرة في منافسة صعبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى خبير السيارات البريطاني مات واتسون، اختبارا يكشف من خلاله عن النطاق الفعلي للسير الذي تتمتع به أبرز السيارات الكهربائية الصغيرة.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فيديو لهذا الاختبار نقلا عن القناة الرسمية الخاصة بـ"مات واتسون" عبر موقع يوتيوب.

وكان الهدف من هذا الاختبار، المقارنة بين معدل نطاق السير الذي يمكن لهذه السيارات قطعه بشحن بطارياتها على أرض الواقع، ومقارنته بمعدل نطاق السير الذي تدعي ماركات هذه السيارات أنها قادرة على قطعه بشحن بطارياتها وفقا للمواصفات الرسمية المعلن عنها لكل سيارة.







وشارك بالاختبار 6 سيارات كهربائية صغيرة، هي هوندا E، وفولكسفاجن e-up، وبيجو e-208، وفوكسهول Corsa-e، وميني "إلكتريك"، ورينو Zoe.

وكشف الفيديو عن أن طراز هوندا E هو الأسوأ بين السيارات الكهربائية الخاضعة لهذا الاختبار، إذ توقف الطراز الكهربائي بعد قطعه لمسافة 113 ميلا، وهو ما يعادل 90% من نطاق السير الرسمي الذي ادعت هوندا أنه قادر على قطعه بشحن بطارياته، ومن المفترض أن يصل حتى 125 ميلا.

أما طراز ميني "إلكتريك" الكهربائي، فكشفت نتيجة الاختبار أنه نجح في السير لمسافة أبعد من المعدل الرسمي المعلن عنه بخصوص نطاق سيره.

فمن المفترض أن يقطع الطراز مسافة 145 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته، ولكنه نجح في السير حتى مسافة 154 ميلا حتى نفاد الطاقة الكهربائية به، وهو ما يعادل 106% من نطاق السير الرسمي الذي ادعت هوندا أنه يستطيع قطعه بشحن بطارياته.

وطراز بيجو e-208 الكهربائي، كشفت نتيجة الاختبار أنه تمكن من السير لمسافة أقل من المعدل الرسمي المعلن عنه بخصوص نطاق سيره.

فمن المفترض أن يقطع الطراز مسافة 217 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته، ولكنه تمكن من السير حتى مسافة 161 ميلا حتى نفاد الطاقة الكهربائية به، وهو ما يعادل 74% من نطاق السير الرسمي الذي ادعت بيجو أنه يستطيع قطعه بشحن بطارياته.

وطراز فولكسفاجن e-up الكهربائي، كشفت نتيجة الاختبار أنه تمكن من السير لمسافة أطول من المعدل الرسمي المعلن عنه بخصوص نطاق سيره.

فمن المفترض أن يقطع الطراز مسافة 159 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته، ولكنه تمكن من السير حتى مسافة 162 ميلا حتى نفاد الطاقة الكهربائية به، وهو ما يعادل 102% من نطاق السير الرسمي الذي ادعت بيجو أنه يستطيع قطعه بشحن بطارياته.

وطراز فوكسهول Corsa-e الكهربائي، كشفت نتيجة الاختبار أنه تمكن من السير لمسافة أقل من المعدل الرسمي المعلن عنه بخصوص نطاق سيره.

فمن المفترض أن يقطع الطراز مسافة 209 أميال كحد أقصى لشحن بطارياته، ولكنه تمكن من السير حتى مسافة 174 ميلا حتى نفاد الطاقة الكهربائية به، وهو ما يعادل 83% من نطاق السير الرسمي الذي ادعت بيجو أنه يستطيع قطعه بشحن بطارياته.

وفي ختام القائمة، كشف الفيديو عن طراز رينو zoe الكهربائي، وكانت نتيجة الاختبار أنه تمكن من السير لمسافة أقل من المعدل الرسمي المعلن عنه بخصوص نطاق سيره.

فمن المفترض أن يقطع الطراز مسافة 238 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته، ولكنه تمكن من السير حتى مسافة 229 ميلا حتى نفاد الطاقة الكهربائية به، وهو ما يعادل 96% من نطاق السير الرسمي الذي ادعت بيجو أنه يستطيع قطعه بشحن بطارياته.



