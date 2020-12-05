مرسيدس تحتفل بصنع السيارة رقم 400,000 لجي كلاس

الخليج ٣٦٥ نت – احتفلت مرسيدس بصنع السيارة رقم 400,000 لجي كلاس في مصنع Graz النمساوي، وهو نفس المصنع الذي شهد إنتاج السيارة رقم 300,000 لجي كلاس في 2017.

وقد بدأ إنتاج الجي كلاس في 1979 لتحافظ على مكانتها كواحدة من أفضل سيارات الـ SUV في التعامل مع التضاريس الوعرة على مدار العقود الماضية.

وقد أعلنت مرسيدس مؤخراً عن تطوير نسخة كهربائية بالكامل لجي كلاس لاحقاً هذا العقد، ويُذكر أن الجيل الحالي من جي كلاس بدأ إنتاجه في صيف 2018 مع توصيل النسخة رقم 400,000 إلى عميل في منطقة “راين لاند” في غرب ألمانيا.