سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 5 ديسمبر 2020.. نفاد العملة الخضراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم السبت 5 ديسمبر 2020، خلال مستهل التعاملات في السوق السوداء.

ووفق وسائل إعلام محلية، سجل متوسط سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 8175 ليرة للشراء، و8225 ليرة للبيع.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق الموازية، حسب العرض والطلب، والمنطقة، بفوارق تصل إلى نحو 100 ليرة.

ومع نفاد الدولارات ظهر نقص في السلع الأساسية ومن بينها الأدوية، كما يتزايد عدد من يسقطون بين براثن الفقر في لبنان.

والخميس، وجهت فرنسا وعدة دول، ومنظمات دولية، إنذارا أخيرا للبنان، للمضي قدما في تشكيل حكومة ووضع برنامج إصلاح اقتصادي للحصول على المساعدات.

وانتقدوا عدم وفاء المسؤولين اللبنانيين بتعهّداتهم بتشكيل حكومة، ووضع برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن إصلاحات مالية، وهيكلية، للخروج ببلدهم من الأزمة المالية الخانقة التي تتفاقم يوما بعد يوم.

البنك المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة، ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

البنوك

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ويعيش لبنان تحت ثقل الديون المتراكمة ويواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990 التي قوضت العملة وقادت لزيادة كبيرة في الأسعار.

ولم يحرز لبنان أي تقدم في محادثات لتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة الحكومة الحالية في أغسطس/آب الماضي، إثر انفجار هائل في مرفأ بيروت.

ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.

وبلغ معدل التضخم في لبنان 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، بحسب تقرير نشرته صحيفة النهار اللبنانية.