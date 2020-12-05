ننشر أبرز تعديلات جاجوار على سيارتها "إف-بيس إس.في.آر"

كتب: باسل الحلواني

شهدت السيارة جاجوار "إف-بيس إس.في.آر" الجديدة موديل 2021، العديد من التعديلات الجوهرية.

وجاءت المقصورة الداخلية للسيارة الإنجليزية الفاخرة أكثر أناقة وتطوراً، بدايةً من عصا التحكم في صندوق التروس المدمج الذي جاء بشكل أفضل محاطاً بسمات رياضية منها زر وضع القيادة وزر نظام التشغيل وإيقاف التشغيل، وفي الوقت نفسه فإن عجلة القيادة بمحور أصغر بشكل بارز، مع لوحة عدادات أنظف

وأكثر أناقة مع فتحات أقل بروزا بصورة مقبولة.

أما الشكل الخارجي فلم يشهد تحديثات كثيرة، لكنه يبدو أكثر جاذبية، حيث استخدمت "جاجوار" في سيارتها مصابيح أمامية أكثر نحافة مع تصميم جديد لشكل الإضاءة، في حين تمت إعادة المزج بين مداخل الهواء والواجهة السفلية.

وعلى صعيد الأداء فإن السيارة مزودة بمحرك

سعة 5 لترات ومع ثمانية صمامات بقوة 502 حصان. ومع بعض التحسينات تقول الشركة إن السيارة تستطيع الوصول إلى 60 ميلا في الساعة خلال 8ر3 ثانية، في حين أن الجيل الحالي يحتاج إلى 1ر4 ثانية للوصول إلى سرعة 60 ميلا في الساعة.

وتصل السرعة القصوى للسيارة الجديدة إلى 178 ميلا في الساعة، بزيادة قدرها2 ميل في الساعة، فيما حقق الجيل الحالي من السيارة جاجوار إف-بيس إس.في.آر معدل تسارع بلغ 7ر3 ثانية للوصول إلى 60 ميلا في الساعة.