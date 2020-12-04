موجز الخليج 365 للسيارات.. أسوأ 6 موديلات وأبرز دراجات 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. يترقب عشاق الدراجات النارية العاملة بمحركات كهربائية مجموعة متميزة من الدراجات التي ستطرح خلال عام 2021 المقبل. عبر فيديو تشويقي مدته 15 ثانية، أعلنت شركة جينيسيس الكورية الجنوبية عن طرازها الجديد GV70، وكشفت عن الموعد الرسمي لإزاحة الستار عنه. يعد سعر إعادة البيع أحد أهم العوامل التي يدرسها العملاء لدى تقييم السيارات تمهيدا لاتخاذ قرار الشراء. يترقب سوق السيارات بشغف طرح نسخة العام 2021 من طراز أودي Q4 e-tron، وهو رابع طراز كهربائي بالكامل تقدمه الشركة الألمانية.

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