الإرياني: الحوثي حول مطار صنعاء لمخابئ للسلاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني جماعة الحوثي "باستغلال مطار صنعاء وتحويله إلى مخابئ للتدريب وتخزين وتطوير أسلحتها". وقال الإرياني: إن "انفجار مخازن للسلاح في مطار صنعاء الدولي يؤكد استغلال مليشيا الحوثي حرم المطار وتحويله إلى مخابئ للتدريب وتخزين وتطوير أسلحتها بإشراف خبراء حزب الله وإيران، ومنطلق لشن هجماتها الإرهابية".

وأضاف "الانفجار يؤكد استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في استخدام الممتلكات المدنية للأغراض العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر". وأشار الإرياني إلى أن "هذه الحادثة ليست الأولى في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي". واتهم الإيراني الحوثيين باتخاذ المدنيين "دروعا بشرية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية إشباعا لنزواتها التسلطية وقربانا للنظام في إيران". وكثفت مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية غاراتها الجوية على مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين خلال الأيام الماضية، تزامنا مع التصعيد العسكري ضد السعودية.

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