أسهم أوروبا تحلق للأسبوع الخامس بدعم مكاسب النفط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت الأسهم الأوروبية، في جلسة الجمعة بدعم شركات النفط، إذ بلغ مؤشر الأسهم القيادية في لندن أعلى مستوياته في 9 أشهر.

وعززت بيانات مخيبة للآمال لنمو الوظائف في الولايات المتحدة الآمال في التحفيز المالي، ما دعم اتجاه الأسهم للارتفاع.

وحسب رويترز، صعد المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 0.9%، إذ ربحت أسهم النفط بعد التوصل لتسوية بين أعضاء أوبك+ للمضي في زيادة الإنتاج بشكل طفيف اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل مع الاستمرار في أغلب قيود الإنتاج الحالية.

وقفز مؤشر النفط والغاز في أوروبا 3.1%.

فايزر تربك الأسواق

وفي بداية التداولات تسبب إعلان شركة فايزر الأمريكية عن تخفيضها لهدف توزيع لقاح كورونا في ارتباك أسواق الأسهم الأوروبية واليابانية خلال تعاملات الجمعة.

وقالت فايزر إن عراقيل في سلسلة الإمدادات أجبرتها على خفض هدفها الإنتاجي لعام 2020 من لقاحها المضاد لكوفيد-19 الذي تطوره مع بيونتك الألمانية بواقع النصف، وهو ما تسبب في تراجع أسهم بيونتك الألمانية 4.4%.

وأفادت بيانات في الولايات المتحدة بأن الاقتصاد أضاف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أقل عدد من العاملين في 6 أشهر، لكن الأسواق تعافت سريعا بعد أن أثار التقرير الآمال في أن يقر الكونجرس حزمة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار.

مكاسب 5 أسابيع

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، مما ساعده في تحقيق نتيجة أسبوعية إيجابية للأسبوع الخامس على التوالي.

وضغطت على مكاسب المؤشر هذا الأسبوع بيانات اقتصادية محبطة وضبابية بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وصعد المؤشر داكس الألماني 0.4%، لكنه أنهى الأسبوع على انخفاض 0.3%، وهو الأسوأ أداء بين مؤشرات المنطقة في أغلب الأسابيع الماضية.

وتتجه جميع الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي القادم، والذي من المتوقع أن يبقي فيه على سعر الفائدة دون تغيير، لكنه مع زيادة شراء السندات.