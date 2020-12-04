فورد ستطرح محرك جديد أكثر قوة من محرك 7.3 لتر “جودزيلا”

الخليج ٣٦٥ نت – صرحت فورد بتطويرها لنسخة أكثر قوة من محرك V8 جودزيلا سعة 7.3 لتر الشهير للعلامة بقوة 430 حصان.

وقد أكدت فورد أن المحرك الجديد سيكون أقوى من جودزيلا وقد نراه في موديلات سوبر ديوتي بيك أب القادمة.

وقد حصل محرك حودزيلا على اهتمام واسع من شركات التعديل السيارات منذ انطلاقه، مع استخدامهم لشواحن توربو وسوبرتشارجر لتحسين قوته إلى 790 حصان.

وستوضح فورد مواصفات المحرك الجديد وموعد طرحه لاحقاً.