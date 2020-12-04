حيلة بسيطة لإزالة إصفرار مصابيح السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – مع مرور الزمن تتحول بعض مصابيح السيارات الأمامية إلى اللون الأصفر، ويحدث هذا الأمر نتيجة العوامل الجوية أو احتكاكها بالأتربة وذرات الرمال أثناء السير، وتتسبب تلك العملية فى تشوه المصابيح وتعتيم وخفض إضاءتها.

وهناك عدة طرق لتلميع وتنظيف مصابيح السيارة، ويعد استخدام معجون الأسنان من أسهلها، حيث أن هذه الطريقة تتميز بأنها لا تستهلك الكثير من الوقت، مع انخفاض تكلفتها بشكل كبير، وخلال السطور التالية نستعرض لكم طريقة تنظيف وتليمع مصابيح السيارة بمعجون الأسنان.

أولاً الأدوات المستخدمة لتنظيف المصابيح:

– معجون أسنان أي نوع

– فرشاة أسنان قديمة

– قطعة قماش نظيفة

– مياه نظيفة

ثانياً خطوات تنظيف مصابيح السيارة:

– قم بتنظيف المصابيح من الأتربة بوضع مياه عليها، ثم مسحها بقطعة القماش

– ضع معجون الأسنان الخاص بالتبييض بالفرشاة على كامل سطح المصابيح

– رش بعض المياه على المصابيح باستخدام بخاخ، ثم أفرك المعجون المبلل بالفرشاة على كامل أجزاء المصباح من الخارج، ويراعى عدم وصوله إلى هيكل السيارة المعدني قدر الإمكان

– أترك معجون الأسنان لمدة 5 دقائق حتى ينشف

– قم بتنظيف المصباح بالمياه جيدا، وتأكد من عدم وجود أي شوائب في المعجون تؤثر على الطلاء الخارجي للسيارة

– في حال عدم تحول لون المصابيح بالكامل للون الأبيض، يمكنكم تكرار العملية حتى يتم تحول لون المصابيح بالكامل إلى اللون الأبيض

– يفضل وضع القليل من الشمع على المصابيح لحمايتها من الاصفرار سريعاً مرة أخرى