هوندا تدرس إعادة إحياء S2000 الرياضية

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن هوندا تدرس مقترحاً لإحياء موديل S2000 الرياضي الشهير للعلامة وفق تقرير جديد من مجلة فوربس.

وقد نقلت المجلة عن مصادرها أن المقترح يدعو لتطوير موديل رياضي جديد بنفس الأبعاد الأصلية لـ S2000، ولكن بينما استخدم الموديل الأصلي محرك 4 سلندر بالتنفس الطبيعي، الموديل الجديد قد يستخدم محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر مثل سيفيك تايب آر.

كما سيتم استخدام ألياف الكربون والألمنيوم بكثافة في الهيكل ومكونات السيارة لخفض الوزن أسفل 1350 كيلوجرام.

مصادر المجلة أكدت أن إدارة هوندا لم تتخذ قراراً بعد بشأن تطوير الموديل الرياضي الجديد، خاصة وأن توجه السوق الحالي منصب على سيارات الـ SUV.. لذا دعونا ننتظر ونرى.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin